На основной сцене БДТ состоится премьерный показ спектакля Романа Мархолиа «Жизнь впереди»
19 июня на основной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова состоится премьерный показ спектакля режиссера Романа Мархолиа «Жизнь впереди». Постановка является театральной интерпретацией оригинальной книги Ромена Гари «Вся жизнь впереди» и расскажет историю отношений Мадам Розы и ее воспитанника Момо — мудрецы и блудницы, сутенеры и бандиты как одна большая семья в эмигрантском квартале Парижа.
Основой спектакля «Жизнь впереди» стал роман Ромена Гари «Вся жизнь впереди», который писатель опубликовал под псевдонимом Эмиль Ажар и за который был удостоен Гонкуровской премии. По сюжету, содержательница детского приюта с непростым прошлым Мадам Роза борется за жизнь изо всех сил, не испытывая иллюзий насчет доброты окружающего мира. Постановка расскажет историю ее отношений с воспитанником приюта по имени Момо, а также покажет, как люди на первый взгляд совершенно разных жизненных ориентиров становятся одной семьей в эмигрантском квартале Парижа.
Главные роли в постановке исполнят народная артистка России Светлана Крючкова, актер Иван Федорук и другие. «Жизнь впереди» также станет второй постановкой Романа Мархолиа и художников Владимира Ковальчука и Фагили Сельской на сцене БДТ. Кроме того, это также вторая совместная работа режиссера и актрисы — в 2015 году именно он делал громкую постановку «Игрока» Федора Достоевского с участием актрисы в главной роли Бабуленьки, где она катается по сцене на инвалидном кресле и поет песни группы Rammstein.
«Это история из жизни арабского мальчика Момо и старой эксцентричной еврейки Мадам Розы, чьи непростые отношения сложились в пронзительную и нежную мелодию любви. Это притча о «Ноевом ковчеге», в котором спасаются те, кто безнадежно оторвался от родного берега и взывает о помощи. Это история о бегстве из удушающей реальности в мир собственных фантазий, об ужасах прошлого и безграничном восторге перед хрупкой красотой жизни», — рассказывает режиссер постановки Роман Мархолиа.
Напомним, о готовящейся премьере стало известно в феврале этого года — тогда в преддверии своего 100-летия Большой драматический анонсировал три новых спектакля. «В главных ролях выходят корифеи нашего театра – это важно для нас, потому что в этом году мы задаем вектор нашего будущего, опираясь на наши корни, традиции и наш великий актерский ансамбль», — рассказал тогда художественный руководитель театра
Андрей Могучий.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.