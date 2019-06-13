19 июня на основной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова состоится премьерный показ спектакля режиссера Романа Мархолиа «Жизнь впереди». Постановка является театральной интерпретацией оригинальной книги Ромена Гари «Вся жизнь впереди» и расскажет историю отношений Мадам Розы и ее воспитанника Момо — мудрецы и блудницы, сутенеры и бандиты как одна большая семья в эмигрантском квартале Парижа.

Основой спектакля «Жизнь впереди» стал роман Ромена Гари «Вся жизнь впереди», который писатель опубликовал под псевдонимом Эмиль Ажар и за который был удостоен Гонкуровской премии. По сюжету, содержательница детского приюта с непростым прошлым Мадам Роза борется за жизнь изо всех сил, не испытывая иллюзий насчет доброты окружающего мира. Постановка расскажет историю ее отношений с воспитанником приюта по имени Момо, а также покажет, как люди на первый взгляд совершенно разных жизненных ориентиров становятся одной семьей в эмигрантском квартале Парижа.

Главные роли в постановке исполнят народная артистка России Светлана Крючкова, актер Иван Федорук и другие. «Жизнь впереди» также станет второй постановкой Романа Мархолиа и художников Владимира Ковальчука и Фагили Сельской на сцене БДТ. Кроме того, это также вторая совместная работа режиссера и актрисы — в 2015 году именно он делал громкую постановку «Игрока» Федора Достоевского с участием актрисы в главной роли Бабуленьки, где она катается по сцене на инвалидном кресле и поет песни группы Rammstein.