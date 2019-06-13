Городской театр на Литейном закрывается из-за нехватки финансирования
Санкт-Петербургский Городской театр на Литейном проспекте, 42 объявил о закрытии. Он был основан в 2016 году выпускниками актерской мастерской Черкасского при РГИСИ, однако сейчас вынужден прекратить деятельность. Главной причиной называется нехватка финансирования, без которого развитие театра невозможно.
Городской театр на Литейном прекратит свое существование в преддверии Нового года, 31 декабря. С момента открытия в 2016 году он успешно существовал и финансировался через различные фонды, гранты, программы и платформы. Так, театр в разное время поддерживали в Росмолодежи, Комитете по культуре Санкт-Петербурга, а последний сезон стал возможен благодаря Президентскому гранту, краудфайдингу и личной поддержке горожан.
Главной причиной закрытия театра называют нехватку финансирования — без него дальнейшее развитие становится невозможным. «Городской задумывался не как театр небольших независимых проектов, а как универсальный ансамбль, умеющий работать в традиционном ключе и готовый к любым экспериментам. Для того чтобы сохранять ансамбль, необходима не только идея, но и серьезная регулярная поддержка. Нам бесконечно дорого все, чему мы посвятили три с лишним года жизни, и больно с этим прощаться. Но мы понимаем, что театру необходимо развитие, что он должен расти в профессиональном качестве, соответствовать своему названию и изначально заложенной художественной программе. А это развитие мы самостоятельно больше обеспечивать не можем», — рассказали учредители театра.
На риторический вопрос, можно ли сохранить театр, в коллективе отвечают убедительно, но относят такие исходы «скорее к разряду чудес». Так, они не исключают возможности стать резидентами другого независимого или государственного театра, а также спонсорскую помощь — по словам театралов, средства нужны для того, чтобы они смогли «сами нанять цеха, чтобы коммерческая аренда не съедала все, что мы зарабатываем, чтобы мы смогли получать зарплату и все-таки заниматься творчеством».
Напомним, ранее стало известно о закрытии социального театрального проекта «Квартира». Он начал свое существование в октябре 2017 года и принципы, по которым выстроилась жизнь квартирного «организма», граничили между терминами «горизонтальный» и «инклюзивный» — создатели называли «Квартиру» пространством, в котором люди разрешали друг другу быть.
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