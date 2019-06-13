Городской театр на Литейном закрывается из-за нехватки финансирования

Санкт-Петербургский Городской театр на Литейном проспекте, 42 объявил о закрытии. Он был основан в 2016 году выпускниками актерской мастерской Черкасского при РГИСИ, однако сейчас вынужден прекратить деятельность. Главной причиной называется нехватка финансирования, без которого развитие театра невозможно.

Городской театр на Литейном прекратит свое существование в преддверии Нового года, 31 декабря. С момента открытия в 2016 году он успешно существовал и финансировался через различные фонды, гранты, программы и платформы. Так, театр в разное время поддерживали в Росмолодежи, Комитете по культуре Санкт-Петербурга, а последний сезон стал возможен благодаря Президентскому гранту, краудфайдингу и личной поддержке горожан.

Главной причиной закрытия театра называют нехватку финансирования — без него дальнейшее развитие становится невозможным. «Городской задумывался не как театр небольших независимых проектов, а как универсальный ансамбль, умеющий работать в традиционном ключе и готовый к любым экспериментам. Для того чтобы сохранять ансамбль, необходима не только идея, но и серьезная регулярная поддержка. Нам бесконечно дорого все, чему мы посвятили три с лишним года жизни, и больно с этим прощаться. Но мы понимаем, что театру необходимо развитие, что он должен расти в профессиональном качестве, соответствовать своему названию и изначально заложенной художественной программе. А это развитие мы самостоятельно больше обеспечивать не можем», — рассказали учредители театра.