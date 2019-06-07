11 июня в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке на улице Зодчего Росси, 2 открывается выставка художника Валерия Полуновского «Картинки для театра». В экспозиции впервые представят его работы для театра — эскизы декораций и костюмов к более 100 постановкам для сцен в России, Украины, Финляндии, Литвы и Эстонии.

Валерий Полуновский оформил более ста спектаклей в театрах России, Украины, Финляндии, Литвы и Эстонии, а в настоящее время выступает главным художником театра Балтийского флота в Кронштадте. Среди наиболее значимых работ Полуновского — «Бесприданница» в московском театре им. Маяковского, «Утиная охота» в Русском драматическом театре Таллинна, «Трехгрошовая опера» и «Записки из мертвого дома» в театре имени Луначарского.

«Картинки для театра», в отличие от персональных выставок художника с произведениями станковской живописи и графики, впервые покажут работы Полуновского в качестве театрального оформителя — в экспозиции представят эскизы декораций и костюмов к поставленным спектаклям, а также проектам, которые пока что «существуют только в воображении автора».

Выставка работ художника Валерия Полуновского «Картинки для театра» откроется в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке 11 июня и продлится до 25 августа. Вход свободный.