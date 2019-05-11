В Петербурге стартует фестиваль независимых молодых театров «Здесь и сейчас»

Сегодня, 11 мая, в петербургском Музее театрального и музыкального искусства на площади Островского, 6 стартует фестиваль молодых театров «Здесь и сейчас». В программе — спектакли от независимых экспериментальных трупп с оригинальной эстетикой постановок. Открывает фестивальную программу спектакль «Мейерхольд» петербургского театра «Открытое пространство» по пьесе Романа Габриа, который также выступил режиссером и постановщиком действия.

Всего в рамках фестиваля «Здесь и сейчас» свои постановки представят шесть независимых, мобильных и ярких театральных трупп Петербурга, которые «еще умеют обходиться без бархатного занавеса, сложной машинерии и объемных декораций». Нон-фикшн постановка «Мейерхольд» будет показана прямо в экспозиции Музея театрального искусства — среди декораций артефакты театра знаменитого режиссера 20 века Всеволода Мейерхольда. Саундтрек к постановке написал композитор Влад Крылов в стиле электронной и танцевальной музыки IDM. Версия спектакля создана специально для фестиваля и учитывает технические возможности площадки музея.

Каждая постановка, участвующая в программе фестиваля «Здесь и сейчас», покажет, как театр выходит за пределы сцены, а музей становится театром — главой темой станет встреча живого современного театрального процесса с музейными артефактами и духом театрального прошлого.

«Фестиваль «Здесь и сейчас» — своего рода театральный сериал, задуманный Музеем театрального и музыкального искусства год назад. На протяжении театрального сезона музей собрал новые постановки шести независимых, мобильных, но главное, самых ярких и интересных театральных трупп Петербурга, которые еще умеют обходиться без бархатного занавеса, сложной машинерии и объемных декораций. Заветная цель фестиваля — обнаружить, поддержать и предъявить зрителю театр 21 века, который завтра будет греметь в Эдинбурге и Авиньоне», — рассказала ТАСС пресс-секретарь музея Ольга Комок.

Первые три серии показов в рамках фестиваля «Здесь и сейчас» пройдут 11, 24 мая и 7 июня. 24 мая Театр ненормативной пластики представит моноспектакль «Сибирь» режиссера Романа Кагановича по пьесе Феликса Миттерера — в 2018 году постановка стала лауреатом премии «Прорыв». 7 июня Новый Императорский театр покажет тотальную инсталляцию Музей Нового Императорского театра» режиссера Олега Еремина — проект создавался специально для фестиваля.

Следить за программой фестиваля можно здесь.