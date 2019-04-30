В Петербурге закрывается социальный театральный проект «Квартира»
Сегодня, 29 апреля, стало известно, что социальный театральный проект «Квартира» закрывается — последнее мероприятие в пространстве на набережной реки Мойки, 40, пройдет 30 июня. Некоторые спектакли также покажут в «Квартире» в последний раз — так, 1 июня завершится история постановки «Разговоры».
Социальный театральный проект «Квартира» начал свое существование в октябре 2017 года. Принципы, по которым выстроилась жизнь квартирного «организма», граничили между терминами «горизонтальный» и «инклюзивный» — создатели называли «Квартиру» пространством, в котором люди разрешали друг другу быть. Стараниями Катериной Андреевой и выпускников художественной мастерской Эдуарда Кочергина в «Квартире» создавалось ощущение на мгновение задержавшегося времени — благодаря миру вещей, существовавших в пространстве.
Сейчас создатели «Квартиры» продолжат играть спектакли, проводить тренинги, концерты и встречи с участниками команды — последнее мероприятие в пространстве на набережной реки Мойки, 40 пройдет 30 июня, а полный список событий можно посмотреть здесь. «Как бы ни развивались события дальше, этот опыт оказался бесценным для всех участников нашей команды, состоящей из театральных профессионалов и участников с ментальными особенностями. Теперь у нас есть силы, умения и необходимые навыки, чтобы двигаться дальше», — говорят создатели проекта.
«Собака.ru» поговорила с продюсером «Квартиры» Никой Пархомовской — о дальнейших планах и том, почему театр выходит из пространства без уныния и с позитивом.
Ника Пархомовская
Специально для «Собака.ru»:
Пространство «Квартира» закрывается, но при этом сохраняется проект — наша театральная труппа, состоящая из профессиональных актеров и людей с аутизмом, остается неизменной. В июле мы возьмем небольшой отпуск, а уже в августе в третий раз поедем в летнюю театральную резиденцию, организованную Союзом театральных деятелей, которая стала нашей доброй традицией — мы посещаем ее каждый год. Это единственная в России творческая инклюзивная резиденция, в которую мы ездим всей своей командой — там перезагружаемся и формируем планы на сезон.
В этом году программа резиденции будет посвящена теме сторителлинга — у нас планируется проект, про который еще нельзя рассказывать, но мы надеемся, что он состоится именно в этом жанре. Что очень важно, наша последняя инклюзивная премьера, «Фабрика историй», сделана также в жанре сторителлинга — с ней мы связываем свое будущее, потому что она не зависит от пространства «Квартиры». «Фабрику историй» мы играли в рамках «Библионочи» в Театральном музее, мы едем с этим спектаклем 25 мая в Псков на фестиваль «Другое искусство». Это будет первый выезд спектакля из «Квартиры» — даже на «Золотой маске» мы показывали все спектакли «Разговоры» в самом пространстве.
Вторая линия работы — пьесы, которую пишут ребята с аутизмом вместе с профессиональными актерами в лаборатории нашего драматурга Элины Петровой. Мы уже проводили инклюзивные читки с профессиональными актерами. Мы уже проводили инклюзивные читки с персональными актерами и собираемся развивать эту тему дальше. Еще у нас есть спектакль, который не был представлен в «Квартире», но его премьера состоялась в «Театре поколений» — пьеса «Истории Майкла Джексона», которую написала наша актриса с аутизмом Маша Жмурова и сама же ее поставила.
Вместе с пространством закрывается и два спектакля — «Разговоры», наша главная постановка, которая была номинирована на «Золотую маску», и «Недетские разговоры», получившие приз фестиваля «Арлекин» за развитие театра для детей-подростков. Эти два спектакля очень зависят от пространства «Квартиры», и где бы то ни было играть их было бы невозможно. Мы, конечно, расстроены, не будем это скрывать, но все-таки не унываем и думаем, что будет впереди — мы выходит из пространства с позитивом. В мае-июне мы сделаем то, до чего «не доходили руки» раньше — будет много тренингов и публичных лекций людей, которые работают в «Квартире», в том числе тренинг лекция Элен Мале, нашего французского друга и автора идеи спектакля «Квартира. Фабрика историй», мастер-классы по драматургии, а также впервые пройдет концерт наших актеров.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.