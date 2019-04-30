В Петербурге закрывается социальный театральный проект «Квартира»

Специально для «Собака.ru»:

Пространство «Квартира» закрывается, но при этом сохраняется проект — наша театральная труппа, состоящая из профессиональных актеров и людей с аутизмом, остается неизменной. В июле мы возьмем небольшой отпуск, а уже в августе в третий раз поедем в летнюю театральную резиденцию, организованную Союзом театральных деятелей, которая стала нашей доброй традицией — мы посещаем ее каждый год. Это единственная в России творческая инклюзивная резиденция, в которую мы ездим всей своей командой — там перезагружаемся и формируем планы на сезон.

В этом году программа резиденции будет посвящена теме сторителлинга — у нас планируется проект, про который еще нельзя рассказывать, но мы надеемся, что он состоится именно в этом жанре. Что очень важно, наша последняя инклюзивная премьера, «Фабрика историй», сделана также в жанре сторителлинга — с ней мы связываем свое будущее, потому что она не зависит от пространства «Квартиры». «Фабрику историй» мы играли в рамках «Библионочи» в Театральном музее, мы едем с этим спектаклем 25 мая в Псков на фестиваль «Другое искусство». Это будет первый выезд спектакля из «Квартиры» — даже на «Золотой маске» мы показывали все спектакли «Разговоры» в самом пространстве.

Вторая линия работы — пьесы, которую пишут ребята с аутизмом вместе с профессиональными актерами в лаборатории нашего драматурга Элины Петровой. Мы уже проводили инклюзивные читки с профессиональными актерами. Мы уже проводили инклюзивные читки с персональными актерами и собираемся развивать эту тему дальше. Еще у нас есть спектакль, который не был представлен в «Квартире», но его премьера состоялась в «Театре поколений» — пьеса «Истории Майкла Джексона», которую написала наша актриса с аутизмом Маша Жмурова и сама же ее поставила.

Вместе с пространством закрывается и два спектакля — «Разговоры», наша главная постановка, которая была номинирована на «Золотую маску», и «Недетские разговоры», получившие приз фестиваля «Арлекин» за развитие театра для детей-подростков. Эти два спектакля очень зависят от пространства «Квартиры», и где бы то ни было играть их было бы невозможно. Мы, конечно, расстроены, не будем это скрывать, но все-таки не унываем и думаем, что будет впереди — мы выходит из пространства с позитивом. В мае-июне мы сделаем то, до чего «не доходили руки» раньше — будет много тренингов и публичных лекций людей, которые работают в «Квартире», в том числе тренинг лекция Элен Мале, нашего французского друга и автора идеи спектакля «Квартира. Фабрика историй», мастер-классы по драматургии, а также впервые пройдет концерт наших актеров.