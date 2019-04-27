В Петербурге состоялась XVI церемония вручения премии театрального искусства для детей «Арлекин»

26 апреля в Петербурге состоялась церемония вручения XVI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин». На сцене театра «Зазеркалье» на Рубинштейна, 13 назвали победителей этого года. В числе участников фестиваля, театров многих российских регионов от Сибири и Урала до Москвы и Петербурга, БДТ им. Г. Товстоногова, Упсала-цирк и Большой театр кукол.

Главный приз фестиваля «Арлекин» — премия в 1 миллион рублей на создание нового спектакля — получил тандем театра «Особняк» и лаборатории Яны Туминой, моноспектакль «Комната Герды». Ранее команда взяла также «Золотую маску» в номинации «Куклы-Спектакль». Премией за художественное оформление «Комнаты Герды» наградили художника-постановщика Киру Камалдинову, художника по костюмам Анис Кронидову, художника по свету Василия Ковалева. Лучшая женская роль досталась актрисе Алисе Олейник. Ее партнера по площадке Алексея Чупахина, играющего роль Комнаты, жюри отметило специальным призом за высочайший профессионализм.

Спектакль «Три толстяка» БДТ им. Г. Товстоногова взял сразу шесть наград — за лучшую мужскую роль (Александр Ронис), лучшую женскую роль (Аграфина Петровская). Награду за лучшую режиссуру и работу художника-постановщика награждены худрук театра Андрей Могучий и художник Александр Шишкин. Музыкальная составляющая спектакля, за которую отвечал Роман Дубинников, также удостоена награды в номинации «Лучшая работа композитора». Спектакль также получил диплом от Ассоциации театральных критиков России.

Премия в номинации «Лучший актерский ансамбль» была вручена спектаклям «Мой дедушка был вишней» Большого театра кукол и «Сны Пиросмани» петербургского Упсала-цирка — в нем также получили награды в номинациях «Лучшее музыкальное оформление» композиторы Анна Березина и Даниил Коронкевич.

Лучшим драматургом «Арлекина» стал Константин Рехтин — за спектакль «Папин след» Северного драматического театра им. М. А. Ульянова. За лучшую хореографию к спектаклю московского театра «Центр драматургии и режиссуры» наградили Наталью Шурганову и Ирину Штерк. Специальный приз за эксперимент и поиск новых выразительных средств в этом году присужден инклюзивному проекту фонда «Альма-Матер» «Квартира» — его создали режиссер Борис Павлович и продюсер Ника Пархомовская. Приз зрительских симпатий от детского жюри фестиваля достался национальному бэби-спектаклю «Чев-Чев» из Ханты-Мансийска.

За время проведения XVI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» экспертное жюри просмотрело 119 спектаклей. Торжественная церемония награждения проводилась в формате отдельной постановки. «Поднимаются очень серьезные темы. Никто с детьми не играет в поддавки. Это очень серьезные разговоры. Часто — о жизни, о смерти, о сострадании, о любви. Почти во всех спектаклях возникают вот такие, глобальные вопросы», — поделилась председатель жюри Российской Национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» Анна Алексахина.