Вот новое и блестящее поколение балета Мариинки — запомните эти имена!

Петербург заждался новой прима-балерины. Кто ею станет? Три возможные претендентки – три разные обложки «Собака.ru», впервые в истории журнала! Балетный критик Анна Гордеева вангует будущую прима-балерину и пишет ЖЗЛ сверхновым звездам танца.

Надежда Батоева

Обруч и плащ Prada (Prada), купальник Calzedonia (Calzedonia)

Мария Хорева

Кардиган и юбка Miu Miu, боксеры Prada, серьги Oscar de lar Renta (ДЛТ)

Мей Нагахиса

Серьги Bvlgari Serpenti, блуза Prada

«Сколько в Мариинском театре балерин? Полсотни? — задумается прохожий. — Сто?» В реальности — всего семь: Диана Вишнева, Екатерина Кондаурова, Ульяна Лопаткина (она числится в отпуске за свой счет, хотя на сцену возвращаться не собирается), Юлия Махалина, Оксана Скорик, Алина Сомова, Виктория Терешкина. Все. Просто дело в том, что балерина — это не любая девушка в пачке и пуантах, а только та, что добралась до самого верха карьерной лестницы. После школы «артистки балета» (так называется специальность в дипломе) поступают в кордебалет, затем становятся корифейками, потом вторыми солистками, первыми солистками и наконец — венец карьеры — балеринами. При этом можно запросто до этой вожделенной вершины не добраться — даже получая главные роли, оставаться солисткой. В Парижской опере эта самая верхняя ступень называется «этуаль» (то есть у артистки в трудовой книжке — окей, в контракте — прямо так и написано, что она звезда), в России издревле — просто балерина. До революции балерина в театре могла быть одна — ну или две. Сейчас в провинции бывает тоже две-три-четыре. В Большом театре их сейчас восемь (при этом заметим: ровно половина московских прима-балерин окончили Академию русского балета в Петербурге). В Мариинском — вот, семь.

В балерины не попадают просто так: недостаточно только таланта, только работоспособности, только здоровья. Нужно все вместе — и чтобы худрук тебя «видел», и травмы щадили, и чтобы способности позволяли включаться в самые разные стили хореографов (если в театре нет главного балетмейстера, утверждающего только свой стиль, — но такое теперь уже редкость). Назначение новой балерины всегда событие в балетном мире, его ждут с нетерпением, его обсуждают пристрастно. Последний раз изящный прыжок на верхнюю ступеньку карьерной лестницы был совершен четыре года назад — балериной стала Оксана Скорик. А до нее аж в 2008 году этот статус получила Алина Сомова. Подходит время новых триумфов. Погадаем, кто будет следующей?

Мария Хорева

Серьги Oscar de la Renta (ДЛТ), платье, пояс, гольфы и ботинки Prada (Prada)

Мария Хорева

Кардиган и юбка Miu Miu, боксеры Prada, серьги Oscar de lar Renta (ДЛТ)

В театрах мира случались стремительные карьеры, когда этуалью становились буквально вчерашние школьницы (ух, как вздрогнула Парижская опера, когда Рудольф Нуреев швырнул на самый верх Сильви Гиллем — той было девятнадцать). Если предполагать, что такое возможно и в Петербурге, то одна из самых очевидных кандидаток — Мария Хорева. Ученица Людмилы Ковалевой (что сотворила и Диану Вишневу, и московскую приму Ольгу Смирнову) окончила школу лишь в прошлом году — но уже стала первой солисткой, то есть до балеринского ранга ей остался всего один шаг. Запоминается танцовщица прежде всего выточенностью движений — безупречные пируэты, безупречные пор де бра. «Ах, фарфоровая статуэтка!» — вздыхают балетоманы. Но у «статуэтки» внутри — мощный двигатель, кидающий ее в прыжок. В этом прыжке нет ракетного ускорения, но есть стремительность тонкого лезвия. Есть ли угроза в партии Повелительницы дриад в балете «Дон Кихот», в этом чистом празднике классического танца? Когда выходит Хорева — определенно есть. Дриады могут быть опасными, мы это сразу понимаем. В репертуаре Марии — главные партии в «Корсаре», «Щелкунчике», «Драгоценностях», «Пахите», «Аполлоне».

Мей Нагахиса

Кольца и браслет Bvlgari Serpenti (Bvlgari), рубашка и комбинезон Chanel (Chanel), серьги Marni (ДЛТ)

Мей Нагахиса

Серьги Bvlgari Serpenti (Bvlgari), топ Prada (Prada)

Еще одна возможная претендентка на балетную корону — японка Мей Нагахиса. В биографии — оконченная два года назад Академия принцессы Грейс в Монте-Карло, сейчас статус второй солистки. Такие тихие девушки (она — Жизель, Сильфида или Бабочка в «Карнавале» Михаила Фокина, и пока что невозможно представить ее себе, скажем, Черным лебедем в «Лебедином озере») редко становятся балеринами, но, когда становятся, остаются в истории балета навсегда. Мей можно сравнить с легендарной парижанкой Лиан Дейде, семь десятилетий назад ставшей этуалью в девятнадцать: балет с такими артистками вспоминает о своем романтическом репертуаре, танцовщица скользит меж ветров, не сражаясь с гравитацией, а будто не замечая ее.

Надежда Батоева

Обруч и плащ Prada (Prada), купальник Calzedonia (Calzedonia)

Надежда Батоева

Блуза Balenciaga (ДЛТ), платье Sorry, I’m not (Sorry, I’m not), гольфы Prada (Prada), туфли Gucci (Gucci)

Третья (last but not least) возможная балерина — Надежда Батоева. Самая опытная из претенденток (Академию русского балета, класс Людмилы Сафроновой, она окончила в 2009 году) иногда кажется совсем девчонкой — столько азарта она вкладывает в каждую роль. Для многих ее персонажей (даже для властной дочери раджи Гамзатти в «Баядерке») жизнь — приключение, ежедневные открытия, радостные сюрпризы. Принцесса Аврора в «Спящей красавице» и Китри в «Дон Кихоте», да даже Одиллия в «Лебедином» — кидаются в танец с чувством солнечного счастья. В Петербурге, где — особенно зимой — не хватает именно солнца, Батоевой судьбой вручена важная миссия поддержания жизнерадостности в горожанах. Миссия ей явно по плечу.

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Ксандер Париш

Свитшот и велосипедки Sorry, I’m not (Sorry, I’m not), носки Dior Homme (Dior), кроссовки Prada (Prada)



Ксандер Париш Британец, девять лет назад оставивший родной остров и Королевский балет ради службы в Мариинском театре, где дослужился до ранга премьера, меняется со временем — все более осваивает петербургский стиль и в танце, и в игре, явно всматриваясь в окружающий мир и принимая его. Это не значит, что он отказывается от себя самого: английская школа с ее чуть отстраненной деликатностью видна в нем, особенно в дуэтах, — он берет своих партнерш за талию, будто птенца в руки, невероятно осторожно, словно боясь повредить. Конрад в «Корсаре» у него выходит каким-то нерешительным (ограбить гарем — ну, это как-то неудобно), зато в то, что в такого графа Альберта способна мгновенно влюбиться несчастная Жизель и что осторожный поцелуй такого принца Дезире способен разбудить спящую красавицу Аврору даже от столетнего сна, поверить можно запросто. Особенно интересен его Ромео — следить за тем, как сквозь хорошее воспитание героя прорывается-таки большое чувство.

Филипп Степин

Рубашка Dries Van Noten, кроссовки Versace (ДЛТ), брюки Sorry, I’m not (Sorry, I’m not)

Филипп Степин Тот случай балетной карьеры, когда человек не берет вершины штурмом, а путешествует вверх вдумчиво, не торопясь, — зато каждая работа безупречна. Степин окончил Академию русского балета в 2005 году (класс Бориса Брегвадзе) и к настоящему времени превратился в одного из самых интересных солистов театра. Не только внятная техника — но отчетливый актерский дар, при этом дар благородный, без гримасничанья, без хлопотания лицом. Герои, родившиеся с серебряной ложкой во рту? Пожалуйста: принц Зигфрид в «Лебедином озере» и граф Альберт в «Жизели», Дезире в «Спящей» и Вацлав из «Бахчисарайского фонтана». Отчаянные игрушки судьбы, в жизни не бывавшие во дворцах, — без проблем: фантастический Петрушка, невероятный Юноша (ведущий диалог со Смертью в балете Ролана Пети). Из последних побед — главная партия в Push Comes to Shove, которую Степин танцует в очередь с Кимином Кимом. Партия, на минуточку, в свое время предназначенная лично Барышникову.

Виктор Кайшета

Рубашка и брюки Dior Homme (Dior), рубашка Balenciaga (ДЛТ), кроссовки Bally (Bally)

Виктор Кайшета

​Рубашка и брюки Dior Homme (Dior), рубашка Balenciaga (ДЛТ), кроссовки Bally (Bally)

Виктор Кайшета По статусу — еще танцовщик кордебалета, и, действительно, больших партий у него немного. Кайшету — бразильца, окончившего в 2017 году школу в Берлине, — можно увидеть в «Корсаре» (где он танцует Али) и в «Дон Кихоте» (уже Базиль, между прочим!). Кроме того — множество маленьких, но «афишных» (как это называется в театре, когда имя актера отдельно упоминается в программке) партий. Танцовщик юн, решителен, весел и виртуозен: в 2017 году на московском конкурсе поразил публику и жюри, скрутив в вариации десяток пируэтов. Претендент на все роли, где требуется бодрый темп аллегро.

Мария Буланова

Рубашка Walk of Shame (Walk of Shame), легинсы Gucci (Gucci), ботинки Louis Vuitton (Louis Vuitton)



Мария Буланова Тоже еще кордебалет (выпуск АРБ 2018 года, одноклассница Хоревой — впрочем, в этом выдающемся классе Людмилы Ковалевой было создано еще несколько будущих звезд, тут же учились Дарья Ионова и Анастасия Нуйкина). Тот случай, когда на «девочку из корды» уже прицельно ходят — и даже приезжают из других городов — старые балетоманы. У юной танцовщицы есть значительный трагический дар — она умеет рассказывать про взаимоотношения своих героинь со смертью; повелительница вилис Мирта и готовая убивать из ревности Зарема долго не забываются после спектакля. Но проработаны и другие краски — в том числе ясно-баланчинские: Буланова отлично смотрится в «Рубинах». Трудно даже предположить ее следующую значимую роль — пока что кажется, что она справится абсолютно с любой техникой и любым стилем.

Анастасия Лукина

Платье-рубашка и велосипедки Off-White (Babochka Concept Store), моноcерьга Maison Violette, серьга Oscar de la Renta, кроссовки Vetements (все — ДЛТ)

Анастасия Лукина Еще одна ученица Людмилы Ковалевой — но предыдущий выпуск, 2015 года. Сегодняшний статус — вторая солистка. Если нужно искать юную танцовщицу, которая олицетворяла бы понятие «мариинская классика», Лукина — одна из явных кандидаток. Танец ясный, теплый, при этом безупречный технически. Танцовщица излучает доверие к миру — недаром первой ее большой ролью стала Аврора. В баланчинских «Драгоценностях» она занята в самой как бы невыигрышной части — все отмечают парад «Бриллиантов», летучие хохмы «Рубинов», — а что такое «Изумруды»? Много сложностей, мало эффектов. Но «Изумруды» — это оммаж Баланчина Парижской опере, ее стилю. Лукина этот стиль чувствует и соединяет времена, связывает великие театры — без напряжения и вызова, все с той же легкой улыбкой.

Кимин Ким

Кимин Ким Ким — на сегодняшний день главный виртуоз театра — учился в Сеуле, но у наших людей, его класс вели Владимир Ким и Маргарита Куллик, звезды Мариинского театра в 1980-х. В Петербурге он уже семь лет, и четыре года — премьер. Как и Париш, Ким внимательно изучает местные сценические обычаи, не расставаясь при этом с собственным стилем — волевым, бойким и праздничным. Вертеться и летать, торжествовать и вызывать овации прямо посреди вариации, когда публика начинает восторженно кричать после одного исполненного элемента, — это все его. Во время «Звезд белых ночей» состоится его бенефис — программа еще не объявлена, а билетов дешевле 7000 уже нет. Скоро и оставшиеся расхватают.

Александр Сергеев

Часы Bvlgari (Bvlgari) майка Dsquared2, брюки Jacquemus (все — ДЛТ), кроссовки Calvin Klein 205W39NYC (Babochka Concept Store)

Александр Сергеев Пятнадцать лет в театре, по статусу — первый солист, но это какое-то недоразумение: Сергееву давно надо быть мариинским премьером. Именно мариинским — потому что в его танце сочетается рыцарское служение балерине и неотказ от собственного «я», чем славились и славятся лучшие танцовщики театра. Александр умеет рассказывать на сцене истории — его героям веришь так, будто они о своей несчастной любви — любви счастливой — планировании какой-нибудь подлости говорят, держа тебя за руку. Кроме классики Сергеева необходимо смотреть в «Шурале» (ах, какая из него прекрасная нечистая сила!) и в «Парке» (потому что, когда он поднимает девушку для легендарного кружащегося поцелуя, видно, насколько это герою важно — вот так отправлять возлюбленную в воздух). Еще в последнее время танцовщик пробует себя как хореограф — и это у него неплохо получается.

Рената Шакирова

Браслеты, кольцо и серьги Bvlgari (Bvlgari), боди Off-White, платье Paco Rabanne (все — Babochka Сoncept Store), кроссовки Balenciaga (ДЛТ)

Рената Шакирова Окончила Академию русского балета четыре года назад (класс Татьяны Удаленковой), но говорить о ней балетоманы начали раньше: еще студенткой она станцевала на сцене Мариинского театра «Рубины» Джорджа Баланчина. Шакирова — безусловная «танцовщица аллегро»: темп, прыжок, открытый взгляд. Китри в «Дон Кихоте» и Гюльнара в «Бахчисарайском фонтане», самая бойкая Тень в «Баядерке», решительная Катерина в «Каменном цветке». Артистка пробует и другие роли — Кардуча в «Пахите», например (не только испанский темперамент, но и отчетливая хитрость героини), но пока лучшие ее партии остаются в рамках аллегро. Эти рамки, впрочем, нисколько не мешают ее Авроре в «Спящей» — героиня просто мчится к счастью быстрее, чем обычно.