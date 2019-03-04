Фоторепортаж: Как внутри БДТ построили «Театр будущего»

Художник

Что для меня важно в этом проекте? Андрей, зная, что я работаю с фанерой, пригласил меня как свободного художника, а не сценографа. Сначала я хотел добавить детали, фрагменты какие-то, но мне это показалось недостаточно радикальным, поэтому я решил попытаться создать совершенно новое пространство внутри некого другого пространства. В старом новое. Но не временную экспозицию, а новую архитектурную театральную традицию.