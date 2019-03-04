Фоторепортаж: Как внутри БДТ построили «Театр будущего»
В здании БДТ сегодня, 4 марта, открылся концептуальный проект «Театр будущего». «Собака.ru» изучила, каким получился театр в театре, созданный художником Александром Шишкиным-Хокусаем, режиссером Андреем Могучим и архитектором Андреем Вороновым.
Проект представляет из себя двухэтажную конструкцию из фанеры, встроенную в здание Большого драматического театра. Внутри нее лестницы, вестибюль, пост охраны, зрительный зал и даже буфет. Художник Александр Шишкин-Хокусай сделал пространство нарочито минималистичным. «Театр будущего» практически пустой — пространство камерное, комнаты соединяют узкие коридоры. Всего в нем могут поместиться около 30 зрителей. Особое внимание уделили художникам, работавшим с БДТ. Им в пространстве установлены именные таблички.
Александр Шишкин-Хокусай
Художник
Что для меня важно в этом проекте? Андрей, зная, что я работаю с фанерой, пригласил меня как свободного художника, а не сценографа. Сначала я хотел добавить детали, фрагменты какие-то, но мне это показалось недостаточно радикальным, поэтому я решил попытаться создать совершенно новое пространство внутри некого другого пространства. В старом новое. Но не временную экспозицию, а новую архитектурную театральную традицию.
У «Театра будущего» будет свой репертуар. Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий уже предложил студентам режиссерского факультета придумать постановки специально для новой площадки. Когда в «Театре будущего» удастся увидеть первый спектакль, пока неизвестно, но осмотреть саму архитектурную конструкцию уже сейчас может любой посетитель БДТ.
Андрей Могучий
Художественный руководитель БДТ
Эта история в первую очередь рассчитана на зрителя. Хоть это и концептуальный проект, подразумевающий знание контекста, но для нас очень важны впечатления. Это некое внедрение музея в театр, но оно не может быть оторвано от его главной функции.
Андрей Воронов
Архитектор (объединение «АрхАтака»)
Вещь получилась очень самодостаточная, и это хорошо! Говорят же, что архитектура должна быть контекстуальной. А наш проект получился контекстуальным времени. Для кого-то это, возможно, диссонанс, но мне кажется, что мы все же вложили именно контекстуальность времени.
Текст: Лада Орлова
Фото: Лада Орлова, С.Левшин, Е.Петрушанский
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