Петербургский БДТ отпразднует свое 100-летие премьерой оперы и проектом «Театр будущего»

15 февраля 2019 года петербургскому Большому драматическому театру имени Георгия Товстоногова (БДТ) исполнилось 100 лет. 3 марта на Основной сцене пройдет торжественная церемония, а на следующий день, 4 марта, состоится премьера хоровой оперы «Тристия» и открытие концептуального проекта «Театр будущего» — совместной работы худрука БДТ Андрея Могучего и архитектора Андрея Воронова.

Концептуальный архитектурный проект «Театр будущего» — способ театралов отдать дань памяти выдающимся художникам, которые еще в первые десятилетия 20 века оформляли спектакли БДТ. Среди них — Владимир Щуко, Мстислав Добужинский, Александр Бенуа, Юрий Анненков, Борис Кустодиев, Натан Альтман, Леонид Чупятов и многие другие. Это также попытка присмотреться к будущему, «в прекрасное далеко» — архитектурная составляющая проекта отсылает к работам советского художника Эля Лисицкого.

Также на основной сцене Большого драматического в этот же день состоится петербургская премьера хоровой оперы Филиппа Эрсана «Тристия» в исполнении оркестра и хора musicAeterna Пермского театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса. Она поставлена в форме спектакля с элементами оперной партитуры, в котором грань между музыкальным и театральным жестом размыта. После мировой премьеры сочинения в 2016 году критики писали, что «это мощное гуманистическое послание», где «грусть одиночества заслоняется счастьем творчества» — с философскими размышлениями о природе свободы и ее отсутствия, о праве одного человек отнять свободу другого, о способности к раскаянию.