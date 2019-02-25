«A Stalin was born»: что не так со спектаклем «Рождение Сталина» – объясняет историк Борис Кипнис

Чего точно не было

Иосиф Джугашвили не был в юности столь значительной фигурой, как это показано в спектакле, он не являлся лидером закавказских большевиков. Просто один из сотни таких же молодых и энергичных людей, которые не хотели по разным причинам делать карьеру в системе – выламывались из нее, прокладывая собственный путь .



Правдоподобно в «Рождении Сталина» — то, что Иосиф перестал верить в Бога, но он вряд ли ввязывался в состязание с ним, как утверждается в спектакле (в постановке есть аллюзии на библейский сюжет о жертвоприношении Авраамом своего сына Исаака – Прим. ред.). Вызывают большие сомнения и такие детали, как овладение его соратницей Ольгой прямо на могиле ее отца, к гибели которого тот причастен. Режиссер-постановщик, видимо, состязается с Шекспиром и его трагедией «Ричард III», но английский драматург мог так вольно так трактовать поведение герцога Глостера, будущего короля Великобритании. Он писал для невзыскательной публики последней четверти 16 века – ей подобные драматические эффекты были нужны. А нам преподносят спектакль в начале 21 века, еще и построенный на биографическом, чуть ли не документальном материале. Я не поклонник товарища Сталина, но зачем так делать? Это нечестно во всех смыслах. Это скатывание до мелкого психологизма начала прошлого века – проблем пола, но революционно притворенных.

Драматургия

Как историк, я привык иметь дело с документами. Но в «Рождении Сталина» предлагают залезть в голову и сердце персонажа. Иногда это выходит. Например, у Бернарда Шоу есть удивительно сильные исторические пьесы – «Цезарь и Клеопатра», «Избранник судьбы» о Наполеоне и его кампании в Италии. В них захватывает не столько следование документу, сколько гигантский характер, развивающийся в борении страстей. Здесь я этого не заметил. Все как-то мелко и буднично. Может быть, это и было задачей — показать мелкость Сталина. Меня удивило, что тот же режиссер Валерий Фокин поставил так понравившийся мне спектакль «Швейк. Возвращение». Как будто это были совершенно разные по степени таланта люди.

Если бы это был действительно драматический материал, пусть автор и ошибся бы 33 раза подряд, но он увлек бы актеров и режиссера. А история повела бы и зрителя, была бы победа добра над злом (даже когда последнее торжествует, так как это происходит уже с мертвыми руками и ногами).

Зачем спектакль о Сталине в 2019-м

Во-первых, в этом году юбилей со дня рождения Сталина. Дата не круглая-круглая, но на ноль кончающаяся (по официальной версии, Иосиф Джугашвили родился 9 (21) декабря 1979 года). Во-вторых, попытка рассматривать любую крупную историческую личность полезна. Если мы не можем делать это спокойно и отстраненно, значит ситуация в обществе и стране накалена. Такая жизнь. Неудачная. Но в данном случае у меня скорее возникает ощущение, что я имею дело с неудачной постановкой.