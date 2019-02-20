В БДТ готовят три премьеры — с Алисой Фрейндлих, Олегом Басилашвили и Светланой Крючковой
Большой драматический театр, похоже, решил ударно отметить свой 100-летний юбилей (празднование и поздравления прошли 15 февраля — читайте о них подробнее тут). Как сообщил художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, театральный год начнется с абсолютной премьеры — спектакля «Слава» Константина Богомолова («сталинский мюзикл» а-ля «Ла-Ла Ленд» — так назвал его сам режиссер) с Ниной Усатовой в главной роли. Дальше — больше!
Уже весной, 15 апреля, Иван Вырыпаев покажет премьеру пьесы «Волнение», которую он специально написал для Алисы Бруновны Фрейндлих. Как рассказали «Собака.ru» источники, посещавшие репетиции, по сюжету это интервью известной писательницы с польским журналистом, который год добавился ее встречи и специально прилетел для этого в Нью-Йорк. Все действие происходит в квартире героини Фрейндлих и строится на диалоге двух главных действующих лиц.
Вторая громкая премьера в БДТ: Роман Марходиа поставит «Жизнь впереди» по роману Эмиля Ажара со Светланой Крючковой в главной роли. Отметим, что это не первый опыт сотрудничества Романа со Светланой Николаевной: именно он делал громкую постановку «Игрока» Федора Достоевского с участием актрисы в главной роли Бабуленьки, где она каталась по сцене на инвалидном кресле и пела песни группы Rammstein. Кстати, именно за эту роль Светлана Николаевна была отмечена нашей премией «Топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Наконец, третьей премьерой-блокбастером этого года в БДТ станет спектакль Николая Пинигина по пьесе «Палачи» Мартина Макдонаха, где главную роль сыграет Олег Басилашвили. Режиссер Николай Пинигин уже работал с Олегом Валериановичем, например, над спектаклем «Квартет».
О точных датах двух последних спектаклей информации пока нет.
Андрей Могучий
Художественный руководитель БДТ во время пресс-конференции в ТАСС:
«В главных ролях выходят корифеи нашего театра – это важно для нас, потому что в этом году мы задаем вектор нашего будущего, опираясь на наши корни, традиции и наш великий актерский ансамбль».
Ранее «Собака.ru» собрала свои лучшие статьи и интервью о легендарном БДТ в честь его столетия.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.