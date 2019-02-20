В БДТ готовят три премьеры — с Алисой Фрейндлих, Олегом Басилашвили и Светланой Крючковой

Уже весной, 15 апреля, Иван Вырыпаев покажет премьеру пьесы «Волнение», которую он специально написал для Алисы Бруновны Фрейндлих. Как рассказали «Собака.ru» источники, посещавшие репетиции, по сюжету это интервью известной писательницы с польским журналистом, который год добавился ее встречи и специально прилетел для этого в Нью-Йорк. Все действие происходит в квартире героини Фрейндлих и строится на диалоге двух главных действующих лиц.

Вторая громкая премьера в БДТ: Роман Марходиа поставит «Жизнь впереди» по роману Эмиля Ажара со Светланой Крючковой в главной роли. Отметим, что это не первый опыт сотрудничества Романа со Светланой Николаевной: именно он делал громкую постановку «Игрока» Федора Достоевского с участием актрисы в главной роли Бабуленьки, где она каталась по сцене на инвалидном кресле и пела песни группы Rammstein. Кстати, именно за эту роль Светлана Николаевна была отмечена нашей премией «Топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

​Наконец, третьей премьерой-блокбастером этого года в БДТ станет спектакль Николая Пинигина по пьесе «Палачи» Мартина Макдонаха, где главную роль сыграет Олег Басилашвили. Режиссер Николай Пинигин уже работал с Олегом Валериановичем, например, над спектаклем «Квартет».

О точных датах двух последних спектаклей информации пока нет.