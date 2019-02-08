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Спектакль Юрия Бутусова «Кабаре Брехт» уберут из репертуара театра Ленсовета

25 марта 2019 года спектакль Юрий Бутусова «Кабаре Брехт» будет сыгран в последний раз. 

«Это непростое решение принято по согласованию с Юрием Бутусовым в связи с уже произошедшими и грядущими неизбежными уходами артистов с ролей по разным личным причинам. Театр сохранял спектакль в репертуаре столько, сколько было возможно. Никакого подвоха в этом решении нет», — пишут представители театра.

Они отмечают, что возможно выложат видеозапись постановки в открытый доступ.  Раньше в театре заявляли, что репертуар менять не будут.

Напомним, Юрия Бутусова уволили из театра Ленсовета 7 марта. Театральный режиссер написал письмо, в котором рассказал о причинах случившегося.Петербургские театральные критики выступили с обращением к властям города с просьбой вернуть Бутусова обратно на свой пост.

За постановку «Кабаре Брехт» Бутусова номинировали на главную театральную премию «Золотая маска». В спектакле задействованы Сергей Волков, который получил за роль Бертольда Брехта звание лучшего актера. Он вступался за Бутусова при его увольнении. 

Также в спектакле играет Никита Волков, исполнитель главной роли в блокбастере «Черновик» по одноименному бестселлеру Сергея Лукьяненко.

 


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