В Петербурге пройдет мировая премьера балета «Эффект Пигмалиона» Бориса Эйфмана

6 февраля 2019 года на сцене Александринского театра состоится мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона». Это первое за последние годы обращение мастера к комедийному (или, точнее сказать, трагикомедийному) жанру.

Название нового балета Эйфман позаимствовал в трудах по психологии, где понятие «эффект Пигмалиона» означает феномен влияния ожиданий на действительность. Так, человек, воспринимаемый другим как талантливый, будет ощущать уверенность в себе и добиваться успеха.

«Мы не знаем своих подлинных возможностей. Ведь человеческая природа бесконечно загадочна. Этот балет – хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни», — говорит хореограф.