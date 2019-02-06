Джим Керри сыграет Воланда в петербургском мюзикле

Джим Керии сыграет Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита», который поставят на сцене театра «ЛДМ. Новая сцена» в Петербурге.

Оказалось, что Керри большой поклонник творчества Булкагова и еще год назад оценил мюзикл по его произведению. Теперь он и сам решил принять в нем участие. По замыслу постановщиков, в мюзикле не один Воланд. Его тень сыграет афроамериканец, но пока личность актера держится в тайне.

Ранее стало известно, что в документальном фильме от Лендок сыграют Аль Пачино и Кристиан Бэйл.