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Джим Керри сыграет Воланда в петербургском мюзикле

Джим Керии сыграет Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита», который поставят на сцене театра  «ЛДМ. Новая сцена» в Петербурге. 

Оказалось, что Керри большой поклонник творчества Булкагова и еще год назад оценил мюзикл по его произведению. Теперь он и сам решил принять в нем участие. По замыслу постановщиков, в мюзикле не один Воланд. Его тень сыграет афроамериканец, но пока личность актера держится в тайне.

Ранее стало известно, что в документальном фильме от Лендок сыграют Аль Пачино и Кристиан Бэйл.


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