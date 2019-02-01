Режиссером театральной премии для молодых «Прорыв»-2019 стала петербургская актриса Юлия Ауг

4 марта на Новой сцене Александринского театра состоится вручение театральной премии для молодых «Прорыв». Режиссером церемонии станет номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" — актриса и режиссер Юлия Ауг.

Юлия Ауг в съемке для «Собака.ru»



Актрису и режиссера Юлию Ауг можно увидеть не только в спектаклях Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре». Она превратила сериал о молодости Екатерины II на канале «Россия» в бенефис своей героини, императрицы Елизаветы Петровны. В свое время Ауг сыграла в фильме, сценарий которого в Минкульте сочли порнографическим — это были «Овсянки», отмеченные затем сразу пятью призами Венецианского фестиваля. Следом появилась в провокационных «Интимных местах» и получила награду за лучшую женскую роль на «Кинотавре». В качестве режиссера Ауг снимает клипы для рэп-команды «25/17». В 2017 году режиссер и актриса Юлия Ауг поставила в театре «Старый дом» спектакль-дилогию «Злачные пажити» по мотивам рассказов Анны Старобинец: после премьеры в Петербурге на фестивале «Точка доступа», труппа представляет постановку в Новосибирске.

В ближайший месяц работы номинантов премии будут показаны в 14 петербургских театрах. Театральные деятели до 35 лет будут бороться за звание лучших актера, актрисы, режиссера, театрального менеджера и за лучшее исполнение роли второго плана. Экспертный совет включил в шорт-лист 35 проектов, 9 из которых созданы в независимых театрах Петербурга. Все работы-номинанты были созданы в театральном сезоне 2017-2018. Юлия Ауг: «Актер, который стесняется своего тела, не может быть свободным»

Гастрольная программа премии представлена в двух спектаклях — Театр «Старый дом» из Новосибирска покажет «Sociopath / Гамлет» режиссера Андрея Прикотенко. Современную интерпретацию классического «Гамлета», борьбы против современного мира с фитнес-центрами и гироскутерами, можно будет увидеть 1 марта на Новой сцене Александринского театра. А также Псковский театр драмы покажет премьеру — спектакль Елизаветы Бондарь «Гробница малыша Тутанхамона» о преодолении горя с помощью искусства. Это перевод пьесы автора сериала «Пастырь» телеканала HBO, выполненный Оксаной Алешиной и молодым драматургом Ниной Беленицкой — его можно будет увидеть 2 марта на Новой сцене Александринского театра. «Мы рады показать спектакль Андрея Прикотенко из Новосибирска, потому что после его «Русской матрицы» в театре Ленсовета он может вызвать повышенный ажиотаж в городе. Это один их лучших спектаклей России по использованию медиа и даже голографических элементов. Другой спектакль, «Гробница малыша Тутанхамона», ставится по пьесе Оливии Дюфо впервые в Европе в Псковском драматическом театре, премьера назначена на 9 февраля. Елизавета Бондарь сейчас один из самых ярких молодых режиссеров. Мы даже не можем сказать, получилась в итоге опера или драма: композитор Николай Попов специально написал партитуру актерских интонаций к спектаклю», — прокомментировал «Фонтанке» выбор спектаклей соучредитель премии «Прорыв» Андрей Пронин.

«Sociopath / Гамлет» Фото: пресс-служба премии "Прорыв"