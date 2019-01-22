Елизавета Боярская: «Моей задачей не было сделать неотличимый портрет Цветаевой»

Елизавета Боярская сыграет Марину Цветаеву в музы­кально-поэтическом спектакле «1926», премьера которого пройдет 25 января в Малом зале Филармонии. Актриса рассказала «Собака.ru», как готовилась к роли.

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У меня давно была потребность в личном репертуаре. Мне часто предлагали выступить с творческими вечерами, но просто отвечать на вопросы не хотелось. И тут продюсер и основатель Фонда поддержки музыкального образования Вячеслав Зильберборд, который до этого делал основанный на рассказе Бунина и переписке Чайковского и фон Мекк спектакль «Неизвестный друг» с Ксенией Раппопорт и Полиной Осетинской, рассказал об идее постановки — симбиоза поэзии и музыки. Я, конечно, согласилась. Во многом из-за отличной компании: помимо Вячеслава, это мой педагог из МДТ Валерий Николаевич Галендеев и режиссер Алла Дамскер.

Мы взяли за драматургическую основу переписку Марины Цветаевой и Бориса Пастернака и ее важную веху — 1926 год. В этот период у них была насыщенная эпистолярная коммуникация с Райнером Марией Рильке, у Цветаевой рождается сын Георгий и она пишет фантастическую с точки зрения рифм и звукоизвлечения поэму «Крысолов». Мы хотели показать частную жизнь, но при этом вылететь в пространство бесконечной гениальной поэзии, где все пронизано эпохой и обстоятельствами.