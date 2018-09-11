Кириллу Серебренникову продлили домашний арест до 19 октября

Мосгорсуд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову и бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину до 19 октября, сообщает «Интерфакс».

По словам следователя, за этот период уголовное дело направят в прокуратуру, которой нужно до десяти дней для решения вопроса о его передаче в суд. Далее суду понадобится 14 дней для принятия материалов к рассмотрению по существу.

В свою очередь сам худрук «Гоголь-центра» заявил, что нельзя держать человека под домашним арестом, если он ни в чем не виноват.

Ранее художественный руководитель БДТ и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Могучий предложил Серебренникову поставить спектакль в Петербурге.

Напомним, 19 мая 2017 года московское управление Следственного комитета завело уголовное дело о хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа». 23 мая 2017 года в театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски.

В дальнейшем следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, под домашний арест — Серебренникова, гендиректора студии Юрия Итина и директора РАМТ Софью Апфельбаум. Бывшая генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск. Вину признала только Масляева.