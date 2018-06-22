В Петербурге впервые покажут «Танцы о любви» солиста Мариинского театра Александра Сергеева

В Петербурге 30 июня на сцене Александринского театра впервые покажут балетный проект «Танцы о любви» солиста Мариинского театра и Александра Сергеева (который также выступает в качестве продюсера) и продюсера Екатерины Барер. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы.

Фестиваль имел большой успех у московских зрителей и теперь приезжает в Петербург. Помимо уникальной хореографии, зрители увидят сочинения самых ярких современных балетмейстеров: одноактные спектакли дважды лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Владимира Варнавы, Раду Поклитару, Алексея Мирошниченко и миниатюру Даниэля Пройетто.

На сцене Александринского театра спектакль будет показан с «живой» музыкой — в нем будут участвовать легендарные пианисты Полина Осетинская и Алексей Гориболь.