В Петербурге впервые покажут «Танцы о любви» солиста Мариинского театра Александра Сергеева
В Петербурге 30 июня на сцене Александринского театра впервые покажут балетный проект «Танцы о любви» солиста Мариинского театра и Александра Сергеева (который также выступает в качестве продюсера) и продюсера Екатерины Барер. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы.
Фестиваль имел большой успех у московских зрителей и теперь приезжает в Петербург. Помимо уникальной хореографии, зрители увидят сочинения самых ярких современных балетмейстеров: одноактные спектакли дважды лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Владимира Варнавы, Раду Поклитару, Алексея Мирошниченко и миниатюру Даниэля Пройетто.
На сцене Александринского театра спектакль будет показан с «живой» музыкой — в нем будут участвовать легендарные пианисты Полина Осетинская и Алексей Гориболь.
В «Видении розы», которое будет впервые показано в Петербурге, Владимир Варнава использует как пьесу Карла Марии фон Вебера «Приглашение к танцу», на которую в свое время поставил легендарный балет Михаил Фокин, так и специально написанную музыку Александра Карпова.
В балете Раду Поклитару «Двое на качелях» главные роли исполнят мариинские звезды Дарья Павленко и Игорь Колб. В сюжетной основе спектакля — одноименная пьеса Уильяма Гибсона, в которой находят и теряют друг друга юрист Джерри и танцовщица Гитель.
Миниатюра Даниэля Пройетто «Лебедь», которая будет показана в Санкт-Петербурге впервые, — раздумья современного хореографа о мифе Серебряного века и о мифе Балерины. Сто лет назад Анна Павлова в фокинском «Лебеде» стала символом балета как такового — символом надмирного искусства. В монологе, который исполняет прима Венского балета Кетеван Папава, Лебедь может в какой-то момент казаться смешным и даже жалким — но сквозь нелепые порой движения вырастает тот великий лебединый миф, который приводит в театр все новые и новые поколения.
Балет «В сторону „Лебедя“» впервые был показан именно в Санкт-Петербурге — мировая премьера балета Леонида Десятникова в постановке Алексея Мирошниченко состоялась в 2006 году в Мариинском театре. Но этот спектакль, где мариинские звезды Олеся Новикова и Александр Сергеев ведут пластический диалог невероятной красоты, давно не появлялся на мариинской сцене.
Подробнее узнать о программе и приобрести билеты можно здесь.
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