Лаура Пицхелаури: «Если перестану в самой себе сомневаться, то все закончится»

В одном из интервью Юрий Бутусов говорит, что единственное, что он хочет про тебя сказать, — то, что ты невероятно красивая женщина.

Да? Он так говорит?

Да. И добавляет: «А остальное загадка — и пусть так и останется». А для себя самой ты загадка? Хотела бы ты разгадать себя?

Нет. Нет. Что ты? Совершенно. Нет. А в этих словах о загадке есть определенный парадокс. Ведь Юрий Николаевич был моим педагогом с шестнадцати лет, увидел меня еще на приемных экзаменах. Надо ли уточнять, что именно он привил мне понимание театра? Потом он уехал на некоторое время в Москву — это был последний год обучения, и мы фактически не учились уже, а играли спектакли в Театре имени Ленсовета и должны были влиться в его труппу. И тогда был такой момент: я не подписала договор — при том, что выходила на сцену по двадцать восемь раз в месяц. Просто не подписала. Меня вызвал к себе в кабинет художественный руководитель и мастер нашего курса Владислав Борисович Пази и спросил, в чем дело. А я ответила: «Знаете, у меня такое чувство, что меня обманули. Потому что когда я училась в институте, было безумие, была борьба с собой каждый день, было все это… это электричество, все эти бесконечные муки — это для меня норма. А теперь…» И Пази посмотрел на меня, взял со стола пачку каких-то документов и бросил их в воздух: «А ты считаешь, мне это интересно? Заниматься этой чепухой? Но я вынужден. Это все тоже имеет отношение к профессии». Такая «прививка» взрослой жизни. Но должен ли художник окончательно становиться взрослым — все же вопрос.