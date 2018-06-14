Андрей Могучий: «Мне интереснее говорить с подростками, потому что они будут формировать наше будущее»

Здесь, в БДТ?!

Здесь, в БДТ. Ну, надо сказать, что я тогда еще не имел никаких таких намерений связывать свою судьбу с театром. Я был дипломником радиотехнического факультета Ленинградского института авиа-, ныне аэрокосмического приборостроения. При этом, в общем, я уже понимал, что инженером мне не быть.

А как ты оказался в кабинете Дины Морисовны?

Отец работал в Институте эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и отвечал в нем за организацию так называемых Актовых дней, которые проходили в БДТ, и поэтому какие-то проблемы все время решал в театре.

А что такое Актовый день?

Ну, что-то типа конференции. Выступали сначала академики, профессора, директор института Пастера Тамаз Перадзе, который дружил с Товстоноговым, а потом все смотрели какой-нибудь премьерный спектакль БДТ. И меня родители с собой брали. Таким образом я все тогда и пересмотрел в БДТ.

И что Шварц?

Шварц курила. Маленький кабинет, весь прокуренный. Спросила, какие у меня планы на жизнь, я сдуру ответил, что театр люблю, черт дернул. Она сказала: «Ну, тебе тогда надо к нам, к Гоге». А Товстоногов как раз курс в ЛГИТМиКе набирал. Я согласился: «О, да, конечно!» Ну и пошел в «Кулек» на заочный. Вот, собственно, и все. Теперь я здесь.

Ну, ничего себе. А почему никто не знает этой истории?

Никто не спрашивал.