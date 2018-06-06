Кирилл Серебренников и Илья Демуцкий получили балетный «Оскар» за «Нуреева»
Режиссер Кирилл Серебренников получил международную премию «Бенуа де ла данс» за балет «Нуреев», который он поставил на сцене Большого театра, сообщает РБК. Премия считается аналогом «Оскара» в балетном мире.
«Бенуа де ла данс» присудили режиссеру за сценографию. Также приз получили композитор и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Демуцкий и хореограф Юрий Посохов.
Впервые отрывок из «Нуреева» показали 20 сентября на открытии студии студии Дианы Вишневой Context Pro. Балет. Современный танец. Йога» в здании «Бутылка» на острове Новая Голландия.
Церемония награждения прошла в Большом театре в Москве. Серебренников не смог на ней присутствовать, так как находится под домашним арестом по делу о хищении 130 млн рублей, выделенных на реализацию театрального проекта «Платформа».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.