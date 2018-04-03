Как Екатерина Галанова превратила Dance Open в крупнейший балетный фестиваль города

Перфекционисты непереносимы в быту и ужасны в деле. Я так вижу — и умри все живое, но да будет так — вот их установка. Ты перфекционист?

Как иначе. Берешь одну планку, проходит два дня — мир ведь не стоит на месте, что-то приснится тебе, привидится, — и уже ставишь себе новую задачу. Команда в шоке: раньше устраивало красненькое, а теперь — только красненькое в золотое пятнышко. И кто этого не понимает, тот ничего не понимает. Но наша команда — нереальная: ребята еще более лютые перфекционисты, чем я. И в этом наше преимущество.

Интересно, как собрать такую команду?

Давным-давно, лет восемнадцать назад, я много читала на философские, социальные и эзотерические темы. И сильно увлеклась соционикой — буквально зачитала до дыр Юнга и Филатову. Нет, я не типирую людей при приеме на работу. Но мне кажется, что-то из этих знаний попало в кровь. Вот представь, как мы проводим совещания: первые десять минут мы смеемся — потому что нам просто хорошо друг с другом. Хотя мы совсем не похожи, у нас разные характеры и мнения, исполняя совсем разные функции, мы складываемся в единый пазл. Прибиваются новые люди, кто-то откалывается — но костяк команды со мной от десяти до восемнадцати лет. Некоторые из них — еще более сумасшедшие, чем я.

Я тоже хочу, чтобы все было весело! Мне скачать книги по соционике и научиться отличать Штирлица от Гамлета?

Достаточно, если у твоих сотрудников будет высокий айкью и эмоциональный интеллект. И речь не об образовании. Совсем, знаешь, не обязательно помнить формулу вычисления числа Пи. А вот уметь быстро, просто и недорого найти розового слона, который сумеет перелететь из правой кулисы в левую и махнет левым ухом, непременно серебряным, — это значит уметь быстро соображать и грамотно общаться. В профессии продюсера общечеловеческие качества вообще важнее, чем красный диплом.

Да, где недорого найти слона, нигде не учат. Сама с этим каждый день сталкиваюсь.

А у нас и мало кто работает по специальности. Какое, ты думаешь, образование у нашего технического директора? Конечно, гуманитарное! Еще один техдир — и вовсе артист балета. В бухгалтерии — люди с десятью классами музыкальной школы, что очень повышает степень толерантности к креативному миру, с которым они работают. Конечно, они там в бухгалтерии спросят: «Почему ты, дорогой артист балета, вместо номера ИП прислал нам данные своей флюоро графии?» Спросят, но заодно и объяснят, что такое ИП.

С такой командой горизонтальное управление, о котором так долго говорил Герман Греф, более чем возможно!

У нас очень командные отношения. Я никогда не объясняю: ребята, завтра в девять утра надо сдать документы, давайте ночью поработаем. Я знаю: они точно поработают. Потому что если Вася сидит, неужели ты уйдешь? Но если Петя встал и ушел, Петя продержится в нашем коллективе еще максимум неделю — это как предел мечатний. Нет, мышьяк ему в кофе никто не подсыпет, но все сделают так, чтобы Петя испарился. Потому что если мы все побежали, а ты нет, — ты свободен. И эта саморегуляция происходит вообще без моего участия. Я ею не управляю. Ситуация, как ты говоришь, решается горизонтально.

(Мечтательно закатывает глаза.) Раскрой тайну Золотого ключика!

Самая важная деталь при приеме на работу: насколько человек хочет, горит именно нашим делом. Ладно, расскажу тебе об одном приеме. После трех собеседований, когда уже почти все склонились в пользу «да», звоним соискателю и говорим: «Вы нам подходите, ждем через две недели». А потом перезваниваем попозже, в одиннадцать вечера: «У нас форс-мажор. Завтра надо в пять часов утра в аэропорту встретить звезду оперы и балета». Если соискатель ответит «нет», это не наш человек, команда не захочет с ним работать: если ты не готов на преодоление и подвиг, нам не по пути.