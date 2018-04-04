Мария Абашова: «Это балет: стоит мне оступиться, через меня перешагнут и пойдут дальше»

Прима, мама и кумир «Инстаграма» — это целых три полноценные женщины. Ну минимум две. Как это у тебя одной так получается?

Наверное, из-за того, что все самые важные вещи со мной происходят случайно. Вот балет, например: я была очень хилым, болезненным ребенком. Сейчас меня бы наверняка не взяли с теми природными, а не наработанными данными в балетную школу, которую открыл Борис Яковлевич, — я вижу, как туда отбирают учеников и какие невероятные врожденные сверхспособности ищут. А моя детская медкарта была толщиной с «Войну и мир», маме, высококлассному программисту, из-за постоянных больничных дочери приходилось каждую неделю брать отгулы за свой счет. То подозрение на туберкулез, то подвывих шейных позвонков, да и просто слабый иммунитет. В итоге ей проще было бросить работу и заниматься только дочерью, а вся семья жила на скромную зарплату папы, инженера-механика.

Серьезные проблемы с позвоночником врач рекомендовал решать гимнастикой, и меня отправили в секцию в родном Львове — просто чтобы наработать мышечный корсет. Но неожиданно я сразу стала демонстрировать успехи: через два месяца заняла первое место в соревнованиях в детском разряде, и закрутилось: третий разряд, второй, первый, кандидат в мастера спорта. На этом этапе мой тренер по хореографии сказала, что мне бы лучше заняться балетом. Мама была очень удивлена и возражала: как же она пойдет в балет, если она деревянная, невыразительная, улыбнуться не может — а я и правда не могла. Вообще-то мама и сама в детстве мечтала танцевать, но не смогла, так как ее родители-военные постоянно переезжали. Поэтому шанс реализовать в ребенке свои амбиции она не стала упускать.

В тринадцать лет меня взяли в Львовский национальный академический театр оперы и балета — это был 1996 год, беспокойный для постсоветского пространства период, балерины уходили из театра, танцевать было некому. Год я совершенствовала классическое мастерство и в четырнадцать — сенсация! — стала танцевать серьезные роли в «Баядерке» и «Лебедином озере». В пятнадцать лет выиграла конкурс талантов «Артек» в Крыму, его председателем был экс-худрук Большого театра Юрий Григорович. А балетмейстер Людмила Семеняка позвала меня учиться в Москву — платно, так как я гражданка Украины. Для моей семьи это было дорого, и пришлось отказаться. Зато Балетная академия Санкт-Пельтена в Австрии предложила мне грант. Никто из знакомых не верил, что родители меня отпустят, подтрунивали, что Маша и под венец с мамой за ручку пойдет. Но значимость европейского образования перевесила: это был реальный шанс вырваться из Львова.