«Серебренникова и Богомолова не случилось бы без него»: почему смерть Олега Табакова – невосполнимая потеря

Для тех, кто родился ещё при советской власти, даже если они далеки от театра и кино, смерть Олега Павловича Табакова — безусловно веха, очередное прощание с юностью, которая в эти тревожные времена не устаёт хлопать дверью перед носом, оставляя нас, поколение недооктябрят и пионеров, наедине со взрослой, совсем не простой жизнью. Сколько бы ни проводили параллелей между путинской Российской Федерацией и брежневским застоем, разница вопиюща: тогда у страны были герои, а в 2018-м их нет, ищи — не ищи, ни единой консенсусной фигуры у общества не осталось.

С одним из героев давно ушедших лет, Олегом Табаковым, мы прощаемся в эти дни. Табаков — последний из могикан, даже тридцатилетние плюс мало что помнят про ту жизнь, зато знают много. Благодаря Олегу Басилашвили, Евгению Леонову, Александру Абдулову, Олегу Янковскому и, конечно, Олегу Табакову прошлое до сих пор часть настоящего, причём не в болезненном реваншистском ключе, а как и полагается у любой здоровой нации — твёрдая почва для преемственного диалога культур. То, что объединяет, а не разводит по разные стороны баррикад. Люди непримиримых взглядов до сих пор узнают себя в Сергее Макарове из «Полётов во сне и наяву», Бузыкине из «Осеннего марафона» или Берсеневе из «Бирюка».