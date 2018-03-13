В Петербурге назвали победителей театральной премии «Прорыв» для молодых актеров, режиссеров и художников. Церемония награждения прошла на Новой сцене Александринского театра.

Никита Владимиров стал лучшим театральным менеджером за выпуск и прокат спектакля «Летучий корабль». Свою награду он посвятил Олегу Табакову, скончавшемуся 12 марта.

Лучшими актерами стали Филипп Могильницкий и Андрей Кондратьев, которые сыграли адвоката и прокурора в спектакле «Суд на Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре» на сцене театра «Мизантроп». Арина Лыкова стала лучшей актрисой. Она исполнила роль Настены в спектакле «Живи и помни» театра «Мастерская». За лучшую режиссуру наградили Илью Мощицкого, который поставил «Суд на Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре».

В категории «лучшая роль второго плана» победил Евгений Санников, сыгравший Геберле в постановке МДТ «Страх. Любовь. Отчаяние». Санников посвятил награду Кириллу Серебрянникову, который находится под домашним арестом, и обещал передать ее режиссеру.

Лучшим художником стал Стас Свистунович. Жюри высоко оценило его работу со светом в спектакле Андрея Могучего «Губернатор», поставленного на сцене Большого драматического театра.