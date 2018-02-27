Как Вячеслав Самодуров руководит самой креативной балетной труппой России

Наследие Мариуса Петипа – тот золотой запас, который до сих пор гарантирует заполняемость зрительных залов и позволяет безмятежно спать менеджерам большинства российских театров. Вы же в Екатеринбургском театре стремитесь внести в афишу максимум новых названий, заманить на которые публику – особое искусство. Зачем вам это надо?

Театр не может быть музеем. Конечно, мы несем ответственность за сохранение наследия. Но еще и за то, что оставим следующим поколениям. Нам приятно сейчас гордиться Петипа. Но в свое время то, что делал Петипа, было новым, и кому-то это нравилось, кому-то нет. И в разные десятилетия его жизни к нему было разное отношение. Тем не менее, это было новое. Было не только удачное – было и много неудач. Если театр не будет шевелиться, то следующие поколения будут продолжать говорить о Петипа – и все. А каждый театр несет на себе еще и созидательную миссию, как ни высокопарно это звучит. Это не значит, что мы создадим что-то, что нас переживет. Но, возможно, оно станет платформой еще для чего-то. В театре важен процесс, а не результат.

А помните собственное первое столкновение с современной хореографией, с современным балетом?

Первое сильное впечатление было в Мюнхене – нас, несколько учеников Вагановской школы, послали на концерт в Мюнхен. Заодно была возможность смотреть спектакли в Баварской опере. Тогда я первый раз увидел «Свадебку», «Симфонию ре мажор» Иржи Килиана. Они буквально потрясли и меня, и всех нас. Вот это был первый сильный пинок под попу. И впоследствии я как-то легко воспринимал новые увиденное.

Насколько вас инфицируют идеями окружающие? Вы заражаетесь от людей?

Я вообще подвержен плохому влиянию: подхватываю бациллы, идеи и вредные привычки. Но при этом никогда не теряю доли своей автономии. Если что-то во мне проросло, то я уже пру, не сворачивая. Но, в принципе, мне кажется, когда слишком много разговоров, общение слишком заполоняет, и после этого нужна стирка головы.

У хореографов существуют такие достижения, когда понимаешь: карьера удалась? Патент на величие?

Слышу ваши слова – а в голове звон: я никогда об этом не думал. Понятия не имею, в чем заключается «патент на величие». И будет ли патент на величие при жизни патентом на величие после смерти? Честно говоря, меня это мало волнует. В этом смысле я очень эгоцентричен, мое собственное мнение остается определяющим. То, о чем вы говорите, – это остановка. Она разрушает творческую энергию. Я очень спокойно встречаю и прощаюсь с успехами и неудачами.