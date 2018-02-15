На сцену «Приют комедианта» впервые выйдут звезды Большого, Мариинского и Михайловского театров

3-5 марта театр «Приют комедианта» представит первый в своей истории балетный спектакль «Солярис», который объединяет драматический театр и балет, а также артистов академического балета и современного танца.

Автором идеи и хореографом постановки является премьер Мариинского театра, обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Смекалов.

В качестве основы был взят научно-фантастический роман Станислава Лема, но в постановке нет прямой связи с текстом «Соляриса». «Балет Смекалова продолжает размышление о вечном поиске человеком того, что можно назвать началом, праматерией, высшим разумом, „оттисками генетической памяти“, которые определяют наше существование», - рассказали организаторы «Собака.ru».