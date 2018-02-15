На сцену «Приют комедианта» впервые выйдут звезды Большого, Мариинского и Михайловского театров
3-5 марта театр «Приют комедианта» представит первый в своей истории балетный спектакль «Солярис», который объединяет драматический театр и балет, а также артистов академического балета и современного танца.
Автором идеи и хореографом постановки является премьер Мариинского театра, обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Смекалов.
В качестве основы был взят научно-фантастический роман Станислава Лема, но в постановке нет прямой связи с текстом «Соляриса». «Балет Смекалова продолжает размышление о вечном поиске человеком того, что можно назвать началом, праматерией, высшим разумом, „оттисками генетической памяти“, которые определяют наше существование», - рассказали организаторы «Собака.ru».
Юрий Смекалов
Хореограф и режиссер постановки
На сцене театра выступят звезды мирового балета, среди которых солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров и независимые танцовщики современных направлений: Злата Ялинич, Виктория Литвинова, Владимир Варнава, Игорь Колб, Леонид Сарафанов и Александр Челидзе. За музыкальное сопровождение отвечает Бхима Юнусов, который включил элементы современных жанров - трип-хопа, эмбиента и индастриала.
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