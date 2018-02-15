На сцену «Приют комедианта» впервые выйдут звезды Большого, Мариинского и Михайловского театров

3-5 марта театр «Приют комедианта» представит первый в своей истории балетный спектакль «Солярис», который объединяет драматический театр и балет, а также артистов академического балета и современного танца.

Автором идеи и хореографом постановки является премьер Мариинского театра, обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Смекалов.

В качестве основы был взят научно-фантастический роман Станислава Лема, но в постановке нет прямой связи с текстом «Соляриса». «Балет Смекалова продолжает размышление о вечном поиске человеком того, что можно назвать началом, праматерией, высшим разумом, „оттисками генетической памяти“, которые определяют наше существование», - рассказали организаторы «Собака.ru».

 


Юрий Смекалов

Хореограф и режиссер постановки

Мы создаем спектакль на стыке разных танцевальных культур. Я пригласил в проект молодого композитора, не связанного с миром академической музыки и балета. Не случайно выбрана и сцена «Приюта комедианта» - камерность и особенности площадки позволяют иначе почувствовать энергию танцовщиков. Саму работу над «Солярисом» можно сравнить с жизнью космической станции, которая движется в необъятном пространстве в надежде получить ответы на волнующие нас вопросы.

На сцене театра выступят звезды мирового балета, среди которых солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров и независимые танцовщики современных направлений: Злата Ялинич, Виктория Литвинова, Владимир Варнава, Игорь Колб, Леонид Сарафанов и Александр Челидзе. За музыкальное сопровождение отвечает Бхима Юнусов, который включил элементы современных жанров - трип-хопа, эмбиента и индастриала.


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Автор: Ася Алисултанова
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Люди: Юрий Смекалов
Места: Михайловский театр, Мариинский театр
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