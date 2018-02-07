На базе Академии танца Эйфмана в Петербурге создадут детский театр балета

Детский театр балета на базе Академии танца Бориса Эйфмана появится в Петербурге до конца 2018 года. «В конце года мы достроим детский театр танца. Сначала у нас была идея просто построить школьный театр при академии, как это действует почти в каждой балетной школе. В итоге мы пришли к тому, чтобы построить на базе школьного театра публичный городской детский театр танца», — сказал Борис Эйфман, слова которого приводит Интерфакс.

По cловам балетмейстера, театр будет вмещать 500 зрителей, его техническое оснащение сцены будет даже лучше, чем в Александринском театре. Петербургские власти выделили под детский театр танца здание бывшей школы на Введенской улице, 3. Сейчас здание реконструируют, после чего в нем расположатся учебные классы и театрально-сценическая площадка. Новый комплекс будет объединен с существующими на смежном земельном участке зданиями Академии танца подземным переходом.

По материалам «ДП»