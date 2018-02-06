В Эрмитаже покажут спектакль без зрителей «Каравайчук» с Пиотровским, Раппопорт и Хаматовой

Олег Каравайчук – один из символов Петербурга, лауреат премии «Золотой овен» за работу в картине «Темная ночь», а также лауреат премии Сергея Курехина, любой концерт которого на любой площадке привлекал толпы поклонников. До перестройки его публичные выступления были запрещены. Пианист-вундеркинд, в возрасте семи лет игравший для Сталина, с начала 1950-х создал музыку для двухсот фильмов и стал равноценным соавтором кинолент Иосифа Хейфица и Сергея Параджанова, Василия Шукшина и Киры Муратовой. Зачастую он исполнял музыку практически лежа перед роялем, да еще и с наволочкой на голове. Олег Николаевич умер летом 2016 года. Здесь мы вместе с режиссером Кирой Муратовой вспоминаем легендарного петербуржца. В июне 2016 года «Собака.ru» удалось взять у него эксклюзивное интервью, в котором он рассказал нам не только об одежде, но и об итальянском кино, его талантливых современниках и мечтах о путешествиях и балете.