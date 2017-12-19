Актриса Ольга Антонова: «Я и правда умею очень многое: хоть кран починить, хоть картину повесить»

Автор пьесы сама предложила ее вам в качестве бенефисной — такое не часто бывает. Она необычна по сюжету: в полном соответствии с названием Толстого в ней нет. А есть его супруга и погрязшие в долгах дети — в последние годы жизни Льва Николаевича они борются за доходы от изданий его сочинений. Каково ваше отношение к Софье Андреевне, вашей героине?

Меня поражает ее скромность и «русскость» духа. Это же с ума можно сойти: пять раз переписывать «Войну и мир»! Да что переписывать — рассказать мужу-писателю обо всех знакомых и родственниках, чтобы он воплотил их в своем творчестве. Мне даже кажется, что моя героиня каждый раз что-то добавляла в текст от себя, а Толстой не перечитывал и потому не замечал. Либо Софья была такой поэтичной и убедительной фантазеркой, что ей удавалось создавать большинство женских образов в его романах.

Можно ли назвать это соавторством?

Уверена в этом. Ведь они с мужем говорили на одном языке и мыслили одинаково. И вдохновение к ним приходило от общения друг с другом. Поэтому они и рожали романы совместно, как и детей. А к концу жизни Софья была растеряна и чувствовала себя преданной (Толстой предоставил всем издателям право на бесплатную публикацию своих произведений, поставив под угрозу благополучие семьи. — Прим. ред.). У нее была сильная зависимость от мужа, накопленные обиды, ревность — не только к женщинам, но и к литературе. И она начала вычеркивать из дневников Толстого все, что ранило ее и могло ранить ее детей, пока ее не остановила дочь Александра Львовна. Но я считаю, что никто не вправе осуждать Софью: она имела на это моральное право. Муж должен был с ней посоветоваться, спросить ее разрешения, осознавая, что все написанное им останется в веках: нельзя делать из личного публичное, обнародовать семейные дрязги, тем более что они вскоре вновь перейдут в любовь и дружбу.

Денис Хуснияров в работе идет от вашего понимания образа?

Мне бы хотелось создать образ трагикомический. С Денисом очень интересно разговаривать: он умеет вдохновенно слушать и вдумчиво реагировать. О его режиссерских ходах я не думаю, мне бы дай бог роль выучить к премьере — столько текста у моей Софьи Андреевны! К тому же перед выпуском каждого спектакля и во время первых показов я страшно нервничаю: у меня всегда ощущение, что я падаю в пропасть. И у всех артистов, у всех цехов на выпуске сплошная истерика. Только спектакле на десятом выдыхаю и чувствую, что могу «разоружиться», разбежаться и взлететь.