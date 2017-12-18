Гид по фестивалю Dance Open-2018

Босая Золушка

Все: и злые сестры, и придворные дамы – на пуантах, а эта Золушка является на бал босиком. Вот только благодаря волшебству феи – и театра – ее стопы сияют ярче любого хрусталя. Так что потом, когда принц путешествует по свету в поисках своей сбежавшей любви, он не устраивает примерки обуви в каждом городе , а просто разглядывает девичьи ноги.

Жан-Кристоф Майо, худрук Балета Монте-Карло, предпочитает такие «небутафорские» решения – в его спектаклях огромное значение имеют краски и свет. Еще он любит добавлять средневековой жути в старые сказки, но «Золушку» он пощадил (только Мачеха особенно страшненькая). Так что на спектакль можно брать и детей, если им уже есть лет десять.

Майо – придворный хореограф в самом прямом и редком для нашего времени смысле слова: его в 1993 году назначила на должность принцесса Монако Каролина и именно ей предъявляются все премьеры. Так что Петербург увидит балет, который нежно любит настоящая королевская особа.

6 и 7 апреля