Гид по фестивалю Dance Open-2018
Балетный фестиваль Dance Open в 2018 году пройдет в Петербурге с 6 по 17 апреля. Неоклассика от труппы из Нидерландов, любимая постановка принцессы Монако, танцы на беговых дорожках и выступление патриарха фламенко Хосе Антонио – мы выбрали лучшее из обширной программы хореографического смотра и предлагаем вам не откладывать покупку билетов: потом их просто не будет.
Босая Золушка
Все: и злые сестры, и придворные дамы – на пуантах, а эта Золушка является на бал босиком. Вот только благодаря волшебству феи – и театра – ее стопы сияют ярче любого хрусталя. Так что потом, когда принц путешествует по свету в поисках своей сбежавшей любви, он не устраивает примерки обуви в каждом городе , а просто разглядывает девичьи ноги.
Жан-Кристоф Майо, худрук Балета Монте-Карло, предпочитает такие «небутафорские» решения – в его спектаклях огромное значение имеют краски и свет. Еще он любит добавлять средневековой жути в старые сказки, но «Золушку» он пощадил (только Мачеха особенно страшненькая). Так что на спектакль можно брать и детей, если им уже есть лет десять.
Майо – придворный хореограф в самом прямом и редком для нашего времени смысле слова: его в 1993 году назначила на должность принцесса Монако Каролина и именно ей предъявляются все премьеры. Так что Петербург увидит балет, который нежно любит настоящая королевская особа.
6 и 7 апреля
Возвращение легенды фламенко
В конце прошлой зимы 66-летний Хосе Антонио получил (вдобавок ко всем своим наградам) звание «патриарха фламенко». Тогда он заявил, что больше не будет работать в театре – мол, сделано все, что возможно. В самом деле: его карьера началась в 13 лет, в 27 он был признан лучшим танцовщиком фламенко в Испании – Антонио Гадес назначил его премьером национальной труппы. Потом он этой труппой руководил сам, выпуская сверхуспешные спектакли, а также создал собственную школу. Пора бы отдохнуть, но он снова собирает певцов, музыкантов и танцовщиков (в родной Испании его возвращение на сцену держится в тайне) и едет в Петербург. Нашествие фанатов фламенко из Москвы и прочих окрестностей гарантировано.
8 апреля
Неоклассика от Национального балет Нидерландов
Национальный балет Нидерландов – труппа, известная своим интересом к современной хореографии. Там тоже танцуют «Спящую красавицу» и «Дон Кихота», но в центре внимания – сегодняшние авторы, каждый из которых присягает неоклассике (в почете арабески, туры и плие, а музыку не кромсают под свои нужды).
На Dance Open голландцы везут обширную программу: от нового творения одного из музыкальнейших хореографов мира Ханса ван Манена (пока неизвестно даже название опуса, премьера в Амстердаме будет за две недели до приезда труппы в Петербург) до «Воспоминания о дорогом месте» Алексея Ратманского, где хореограф, взяв сентиментальную музыку Чайковского, с тихой усмешкой рассказывает историю двух пар. Кроме ван Манена и Ратманского в программе – выросшие с начала века в настоящих хореографов-поэтов Кристофер Уилдон и Дэвид Доусон, а также сохранивший любовь к рассказыванию историй во вроде бы даже бессюжетных балетах Кшиштоф Пастор.
10 апреля
Нерождественский «Щелкунчик»
Хореограф Йерон Вербрюгген вдохновлялся фильмами Тима Бертона. Поэтому у него вышла не добрая сказка, а фантастическая «картинка», вполне достойная киноэкрана. Вербрюгген прежде танцевал в Балете Монте-Карло, а три года назад с этого весьма успешного «Щелкунчика» в Большом театре Женевы начал карьеру хореографа. Он убирает из сказки тему рождественских праздников – эта история может происходить в любое время. В ней главная героиня – неуклюжий подросток, склонная к вызову и бунту, но в то же время стремящаяся к обществу более взрослых девиц, которые над ней смеются. Хореограф изобретателен в сочинении триллера и его балет, вероятно, понравился бы Гофману, мрачные фантазии которого более ста лет подряд укрощали другие балетмейстеры.
13 апреля
Чокнутые хореографы
Словенский балет Марибора (худрук которого Эдвард Клюг хорошо знаком петербуржцам по постановкам для Дениса Матвиенко «Radio & Juliet» и «Квадро», а труппа целиком приезжала на Dance Open два года назад со спектаклем «Пер Гюнт») везет три одноактовки. Все они о сумасшествии – как весело сходить с ума, как жутко сходить с ума и насколько это занятие затягивает. Хореограф Александр Экман (прославившийся «Лебединым озером» в Осло, где он вылил на сцену несколько тонн воды, устроив натуральный водоем) в «Левой, правой, левой, правой» отправляет танцовщиков на беговые тренажеры – и танец превращается в веселое безумие. Йохан Ингер в «Walking mad» берет музыку знаменитого «Болеро» и сочиняет спектакль о том, что жизнь может загнать человека в угол и от этого рехнуться можно. А сам Клюг в «Сне Хилла Харпера» создает сюрреалистическое сновидение, которое завораживает и не отпускает.
15 апреля
Заключительный гала
Фестиваль всегда держит в тайне, кто именно из артистов хай-класса приедет на заключительный гала, но это всегда лучшие из лучших. После концерта зрители смогут проголосовать за самого виртуозного танцовщика или балерину. В этом году Dance Open в ночь после гала-концерта устраивает вручение одноименной премии (призы выглядят как статуэтки в виде хрустальных ног). Жюри выберет «Мистера и мисс Выразительность», «Мистера и мисс Виртуозность», наградит лучший дуэт и вручит Гран-при. После подсчета голосов публики вручат приз зрительских симпатий.
17 апреля
Текст: Анна Гордеева
Фото: Владимир Соколов, архивы пресс-служб
Фестиваль Dance Open в 2018 году пройдет в Петербурге с 6 по 17 апреля на сцене Александринского театра.
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