Как сообщили «Собака.ru» сразу несколько источников в Михайловском театре, его главный балетмейстер Михаил Мессерер принял решение покинуть должность, которую он занимает с 2009 года. Как рассказал сам Михаил Григорьевич артистам возглавляемой им балетной труппы, после того, как 31 января 2018 года закончится срок действия его контракта, он намерен вернуться в Лондон, где живет его семья — жена, работающая в Королевском балете Ковент-Гардена, 17-летняя дочь и 8-летний сын.

Представитель знаменитой театральной династии Мессер-Плисецких, сын прима-балерины Большого театра Суламифи Мессерер, племянник выдающегося танцовщика и педагога Асафа Мессерера, двоюродный брат великой балерины Майи Плисецкой, театрального художника Бориса Мессерера и балетмейстера Азария Плисецкого, Михаил Мессерер был солистом балета Большого театра и параллельно получил в ГИТИСе специальность педагога-балетмейстера.

В 1980-м году во время гастролей Большого театра в Японии 31-летний артист попросил вместе с матерью политического убежища в посольстве США и остался на Западе. До своего переезда в Петербург в течение многих лет г-н Мессерер был постоянным приглашенным педагогом Королевского балета Ковент-Гарден и параллельно сотрудничал в качестве педагога-балетмейстера с Американском балетным театром, Парижской оперой, Балетом Бежара, Балетом Монте-Карло, Венской оперой, миланской Ла Скала и многими другими труппами.

В своем интервью нашему журналу 2015 года, Михаил Мессерер говорил, что принимая в свое время приглашение занять должность главного балетмейстера Михайловского театра, он руководствовался прежде всего задачей поднять уровень труппы. И свои постановки рассматривал и в этом ракурсе тоже: предполагая, что они дадут артистам возможность совершенствоваться, способствовать росту их профессионального мастерства. Среди балетов, поставленных Михаилом Мессерером в Михайловском театре, — «Лебединое озеро», «Лауренсия», «Дон Кихот», «Пламя Парижа», «Корсар» и «Золушка», премьера которой состоялась в сентябре 2017 года.

Стоит напомнить, что в 2011-2013 годах пост художественного руководителя балетной труппы Михайловского театра занимал испанский хореограф Начо Дуато, возглавивший позднее труппу Берлинского государственного балета.