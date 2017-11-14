Константин Райкин: «Давайте урезоним нашего министра Мединского»

В течение всего года [в театре] идут прокурорские проверки. Одна, другая, они не выявили никаких серьезных нарушений. Там какие-то мелкие замечания, которые всегда бывают, но никаких серьезных нарушений они не выявили. А почему же тогда все-таки шесть этих проверок? Их причина — не желание навести порядок и дознаться до истины, а это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник, министр культуры Владимир Мединский. Он не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра «Сатирикон». Просто вредит самым последовательным прицельным планомерным образом.

Сейчас посягает на наше строительство: хочет его остановить, ему помешать. А остановить строительство и не дать этому театру въехать в свой дом — это значит его уничтожить. Сделать это в общем при его могуществе вполне не сложно сейчас. И это при том, что мы находимся в таком промежуточном состоянии (речь идет о реконструкции театра).

Поэтому я хочу просто обратиться ко всему театральному сообществу, к руководителям театров, к Союзу театральных деятелей, к его руководителям, к зрителям, в конце концов, театра «Сатирикон», которых за 30 лет его московского существования уже миллионы собралось, я думаю.

Я хочу обратиться к высоким властным инстанциям, которые находятся над Министерством культуры. Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, планомерно вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет, который создал Аркадий Райкин, которым я руковожу 30 лет, у этого театра есть очень серьезные заслуги, мне кажется, перед культурой отечественной.

Извините, я первый раз в жизни про это говорю, но у меня лично есть тоже заслуги благодаря этому театру перед отечественным театром. Я все-таки народный артист России, лауреат государственных премий, у меня два ордена за заслуги перед Отечеством, все эти высокие награды мне вручали три президента, среди них Владимир Владимирович Путин.

Я думаю, что мои скромные заслуги — они не меньше, а больше, чем заслуги этого начальника нравственности всея Руси, директора честности и доктора исторических и политических наук. Я думаю, что если мы всем миром, все вместе как-то сумеем его поставить на место, то я думаю, что будут благодарны не только театр «Сатирикон», но и многие деятели и учреждения культуры.