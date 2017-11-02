Серебренников, Патласов и Могучий стали номинантами премии «Золотая маска»

Стали известны номинанты театральной премии «Золотая маска». Среди них - художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Он получил сраху две номинации за постановки оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и спектакля «Ахматова. Поэма без героя» в «Гоголь-центре».

Помимо него, среди режиссеров в списке претендентов на статуэтку Юрий Бутусов («Розенкранц и Гильденстерн», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева и «Дядя Ваня», Театр им. Ленсовета), Лев Додин («Страх Любовь Отчаяние», МДТ), Михаил Патласов («Чук и Гек», Александринский театр), Андрей Могучий («Губернатор», БДТ им. Товстоногова) и Максим Диденко («Я здесь», театр «Старый дом», Новосибирск).

Среди актеров номинантами стали Елизавета Боярская, Чулпан Хаматова и Евгений Миронов за роли, исполненные в спектакле «Иванов» Театра Наций.

24-й Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве с февраля по апрель 2018 года. Церемония вручения состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра. С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.