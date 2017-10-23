Три года вы ничего не ставили в Петербурге или Москве. Чем занимались все это время?

Работал в европейских театрах. Моей первой премьерой в Германии была опера «Осуждение Фауста» Берлиоза в Мангейме. Затем я открыл сезон в Базеле «Хованщиной» Мусоргского, которую давно мечтал поставить. Следом в венском Театре ан дер Вин выпустил редкую барочную оперу «Антигона» Томмазо Траэтты. После этого показал на майском фестивале в Висбадене оперу «Солдаты» Циммермана, которую нечасто можно услышать, потому что она очень затратна для любого театра — требует огромного и хитрого состава инструментов, который не влезает ни в оркестровую яму, ни в бюджет. И я наконец сделал окончательную версию своего «Евгения Онегина», которого начинал в Вильнюсе, а развивал в Михайловском театре. Это была копродукция трех театров: премьера прошла в Висбадене, затем его показали в Дармштадте, а в следующем году состоится премьера постановки в Королевской опере Стокгольма, где она и останется жить в репертуаре. С «Онегиным» я на этом завязал.

О ваших успехах на Западе практически ничего не известно в России.

Мне меньше всего хотелось бы, чтобы ситуация выглядела так, как будто я уехал в умышленную эмиграцию. Это не так — я нахожусь в постоянном контакте с Мариинским и некоторыми другими российскими театрами. Просто так уж сложилось, что мне не очень подходили те произведения, которые предлагались для постановки, или временные сроки. И в результате в следующие два года, кроме премьеры новой редакции «Бенвенуто Челлини» в Мариинке, у меня нет каких-то внятных планов в России, а в театрах Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Венгрии они есть. Из ближайшего — мировая премьера 8 октября в берлинской Дойче-опере. Немецкий композитор, живой классик Ариберт Райман написал оперу L'Invisible по трем символистским пьесам Метерлинка о столкновении человека со смертью. А в марте 2018 года в Базеле выйдет моя постановка «Игрока» Прокофьева с участием нескольких певцов, хорошо известных петербургским слушателям: Дмитрия Головнина, Ларисы Дядьковой и Асмик Григорян.