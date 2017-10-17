Суд отказался закрыть заседание по делу Серебренникова
Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следствия и не закрыл заседание по продлению срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о хищениях в «Седьмой студии». Об этом сообщает РИА Новости.
Следствие посчитало, что заседание необходимо сделать закрытым ради безопасности бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, поскольку, по его словам, на ее дочерей ранее оказывалось давление. При этом защита обвиняемых настаивала на открытом заседании, поскольку, по мнению адвокатов, бухгалтер «заслужила дружбу со следствием подробными показаниями на других фигурантов дела», но все участники судопроизводства должны быть равны. Следствие подозревает Кирилла Серебренникова в хищении 68 млн рублей, которые Минкульт выделил на проект о современном искусстве «Платформа». Серебренников свою вину отрицает, предъявленные ему обвинения он назвал абсурдом. Показания против Серебренникова и других фигурантов дела дала бухгалтер Нина Масляева.
Ранее президент Владимир Путин впервые прокомментировал арест Серебренникова, заявив, что домашний арест режиссера не означает, что он в чем-то виноват.
Актер Олег Басилашвили написал письмо Кириллу Серебренникову, в котором назвал его арест «фантасмагорией» и отметил пользу «новых ощущений». Текст и фото записки опубликовала на Facebook дочь актера Ксения.
Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме родителей и адвоката. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя. Защита режиссера 28 августа обжаловала его арест. 4 сентября Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию защиты.
В защиту режиссера выступили оскароносная актриса Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, актер Ларс Айдингер, пианист Игорь Левит, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и другие.
Ранее cкрипач и дирижер Гидон Кремер выступил с заявлением в связи с арестом режиссера Кирилла Серебренникова, режиссер и драматург Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо. В поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» также высказались кинокритик Антон Долин, режиссер Анна Меликян, сценарист Ольга Погодина-Кузмина, бывший министр финансов Алексей Кудрин и многие другие. В суде за Серебренникова поручились актеры Данила Козловский, Валерий Гаркалин, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие деятели искусства и шоу-бизнеса.
По материалам «ДП»
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