Суд отказался закрыть заседание по делу Серебренникова

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следствия и не закрыл заседание по продлению срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о хищениях в «Седьмой студии». Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие посчитало, что заседание необходимо сделать закрытым ради безопасности бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, поскольку, по его словам, на ее дочерей ранее оказывалось давление. При этом защита обвиняемых настаивала на открытом заседании, поскольку, по мнению адвокатов, бухгалтер «заслужила дружбу со следствием подробными показаниями на других фигурантов дела», но все участники судопроизводства должны быть равны. Следствие подозревает Кирилла Серебренникова в хищении 68 млн рублей, которые Минкульт выделил на проект о современном искусстве «Платформа». Серебренников свою вину отрицает, предъявленные ему обвинения он назвал абсурдом. Показания против Серебренникова и других фигурантов дела дала бухгалтер Нина Масляева.

Ранее президент Владимир Путин впервые прокомментировал арест Серебренникова, заявив, что домашний арест режиссера не означает, что он в чем-то виноват.

Актер Олег Басилашвили написал письмо Кириллу Серебренникову, в котором назвал его арест «фантасмагорией» и отметил пользу «новых ощущений». Текст и фото записки опубликовала на Facebook дочь актера Ксения.

По материалам «ДП»