В Петербурге откроется новая театральная площадка «Реzиденция»

В Петербурге 23-24 сентября на Конюшенной площади откроется новая театральная площадка «Реzиденция». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы пространства.

Площадка, по словам ее создателей, Сергея Медведева и Натальи Беспаловой, организована с целью поддержать развитие современного театра и новые идеи в искусстве. На сцене «Реzиденции» будут показывать не только известные постановки, но и дебютные спектакли молодых режиссеров и хореографов. Также запланированы лекции по искусству, кинопоказы, концерты, учебные программы по направлению contemporary в танце и театре.



