В Петербурге откроется новая театральная площадка «Реzиденция»
В Петербурге 23-24 сентября на Конюшенной площади откроется новая театральная площадка «Реzиденция». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы пространства.
Площадка, по словам ее создателей, Сергея Медведева и Натальи Беспаловой, организована с целью поддержать развитие современного театра и новые идеи в искусстве. На сцене «Реzиденции» будут показывать не только известные постановки, но и дебютные спектакли молодых режиссеров и хореографов. Также запланированы лекции по искусству, кинопоказы, концерты, учебные программы по направлению contemporary в танце и театре.
В первый день работы петербуржцам покажут премьеру спектакля «Проводник» физического театра PG PROJECT по мотивам повести Виктора Пелевина «Жёлтая стрела».
24 сентября на площадке пространства пройдут лекции куратора магистерской программы «Художественные практики современного танца» Академии русского балета им. Вагановой Татьяны Гордеевой, а также лекция театрального режиссера Михаила Патласова «Документальный театр в контексте психологической школы русского театра» и многие другие. Подробнее о расписании встреч можно узнать в официальной группе пространства.
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