Андрей Могучий об аресте Серебренникова: «Художник может творить только на территории свободы»

Сегодня я хотел поздравить с днем рождения Кирилла Серебренникова. Каким-то невероятно волшебным образом сезон наш открывается именно в этот день — и, цитируя одного известного нашего соотечественника, все мы едем в одном трамвае, но не знаем, какая между нами связь.

К слову, про эту связь и про нашу общую страну. В свое время — год назад, наверное, когда еще никто не знал, как будут развиваться события — Кирилл написал в «Фейсбуке», что летит на знаменитый фестиваль BITEF в Белграде (на этом фестивале Георгий Товстоногов когда-то получил Гран-При со спектаклем «История лошади», а позже Формальный театр со спектаклем «Школа для дураков» тоже получил главный приз) и самолет называется «Георгий Товстоногов».

Я хочу поздравить Кирилла. Пожелать ему сил, спокойного сознания, ума, сосредоточенности и буддистского отношения к жизни.

Фамилию «Серебренников» многие работники следственных органов узнали из приказов, а не потому, что они любили или не любили его театр, слышали о нем. То же касается других социальных групп — например, тех же врачей: у меня есть знакомый, близкий доктор, который, услышав от меня недавно имя «Кирилл Серебренников», спросил: «А кто это?».

И вот то, что возникают эти вопросы — «А это кто? Кто такой Малевич? Кто такой Добужинский? Кто такой Товстоногов? Персиваль? Любимов?» — кажется мне очень важным. Если сегодня есть какие-то претензии к спектаклю «Сон в летнюю ночь», например, то они должны быть высказаны людьми, которые в этом что-то понимают. Потому что сейчас для них рецензия — это не документ, а мы понимаем, что заказать сто хороших рецензий не по карману ни одному режиссеру, и что фиктивные гастроли с этим спектаклем организовать невозможно. В этом смысле компетентность, мне кажется, надо повышать.

Версус-баттлы, которые сейчас так популярны в нашей стране - когда-то возникли в США именно из желания реальные перестрелки между их участниками превратить в текстовые бои, без крови и насилия. Поэтому мне кажется, что единственный правильный путь заключается в том, чтобы признать: XXI век — это век диалога. Если мы не поймем этого сейчас, то будет еще больше крови, чем в веке двадцатом.



