7 сентября художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий провел пресс-конференцию с журналистами, на которой рассказал о предстоящем театральном сезоне. Могучий поздравил Кирилла Серебренникова c Днем рождения, а коллектив театра подписал поздравительное письмо художественному руководителю «Гоголь-центра».
Андрей Могучий об аресте Серебренникова: «Художник может творить только на территории свободы»
7 сентября художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий провел пресс-конференцию с журналистами, на которой рассказал о предстоящем театральном сезоне. Могучий поздравил Кирилла Серебренникова c Днем рождения, а коллектив театра подписал поздравительное письмо художественному руководителю «Гоголь-центра».
Сегодня я хотел поздравить с днем рождения Кирилла Серебренникова. Каким-то невероятно волшебным образом сезон наш открывается именно в этот день — и, цитируя одного известного нашего соотечественника, все мы едем в одном трамвае, но не знаем, какая между нами связь.
К слову, про эту связь и про нашу общую страну. В свое время — год назад, наверное, когда еще никто не знал, как будут развиваться события — Кирилл написал в «Фейсбуке», что летит на знаменитый фестиваль BITEF в Белграде (на этом фестивале Георгий Товстоногов когда-то получил Гран-При со спектаклем «История лошади», а позже Формальный театр со спектаклем «Школа для дураков» тоже получил главный приз) и самолет называется «Георгий Товстоногов».
Я хочу поздравить Кирилла. Пожелать ему сил, спокойного сознания, ума, сосредоточенности и буддистского отношения к жизни.
Фамилию «Серебренников» многие работники следственных органов узнали из приказов, а не потому, что они любили или не любили его театр, слышали о нем. То же касается других социальных групп — например, тех же врачей: у меня есть знакомый, близкий доктор, который, услышав от меня недавно имя «Кирилл Серебренников», спросил: «А кто это?».
И вот то, что возникают эти вопросы — «А это кто? Кто такой Малевич? Кто такой Добужинский? Кто такой Товстоногов? Персиваль? Любимов?» — кажется мне очень важным. Если сегодня есть какие-то претензии к спектаклю «Сон в летнюю ночь», например, то они должны быть высказаны людьми, которые в этом что-то понимают. Потому что сейчас для них рецензия — это не документ, а мы понимаем, что заказать сто хороших рецензий не по карману ни одному режиссеру, и что фиктивные гастроли с этим спектаклем организовать невозможно. В этом смысле компетентность, мне кажется, надо повышать.
Версус-баттлы, которые сейчас так популярны в нашей стране - когда-то возникли в США именно из желания реальные перестрелки между их участниками превратить в текстовые бои, без крови и насилия. Поэтому мне кажется, что единственный правильный путь заключается в том, чтобы признать: XXI век — это век диалога. Если мы не поймем этого сейчас, то будет еще больше крови, чем в веке двадцатом.
Я уже неоднократно это говорил, выступаю с этими словами и, видимо, буду выступать до последнего вздоха — я за искусство спора, за искусство диалога, за искусство обмена, пускай и жесткого, мнениями, не на территории войны.
Что делать, если вторая сторона не идет на диалог? В этом смысле, нам необходимы терпение и сосредоточенная работа, если не на изменение, то хотя бы на сдерживание агрессии. Если мы не можем изменить людей, то мы хотя бы можем эту агрессию сдержать. Так что — разговор, разговор и разговор, терпение, терпение и терпение. Иначе из лодки, которую мы будем раскачивать, в первую очередь выпадут те люди, которых мы хотим спасти.
Я хочу еще раз вернуться к Кириллу Серебренникову и пожелать ему здоровья, понимания и надежды на справедливость, сказать, что очень много людей с ним. Мы не можем вмешиваться в работу органов, которые расследуют это дело, но попытаться сделать его ясным, прозрачным, законным, а не таким, какое оно на сегодняшний день является — когда Малобродского два месяца держат под арестом непонятно за что… Я в этом смысле занимаю достаточно жесткую позицию, связанную со справедливостью, законностью и ненасилием. Когда Кирилла увезли из Петербурга — я это очень остро воспринял, как персональную боль. Он мой товарищ — и когда его ночью выдрали из кровати и куда-то повезли при свете луны в ржавом вагоне в кандалах… Я повторю — он не убийца, не вампир, не педофил, он никому не представляет опасности. Я за это поручился много раз и готов поручиться еще.
У художника особо тонкая кожа. Есть некая суверенная страна под названием Искусство. Она должна иметь особые законы. Конечно, все, что указано в уголовном кодексе — наш естественный ограничитель. Но все равно художник может творить только на территории свободы. Мы работаем не в области свиноводства или ракетостроения — мы работаем в области искусства, в области непредсказуемого пути, когда работает интуиция человеческая. Именно поэтому я не верю, что Кирилл организовал преступную группу. Могли быть какие-то ошибки, каждый небезгрешен — но чтобы у художника возникла такая идея, я не верю.
Эта ситуация — болевая точка, нервный узел. Какой отклик она получило в обществе — и у нас, и во всем мире! Это значит, что что-то не так, что-то не в порядке. Почему все последние новости о культуре — это именно сводки, криминальное чтиво? Во что это превращается?
При этом я хочу сказать, что нельзя сравнивать всех работников культуры, называя одинаково всех - и строителя от культуры, и художника от искусства — это разные вещи. Нельзя.
Вот, именно так. Еще раз — Кирилл, с днем рождения!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.