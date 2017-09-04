Мосгорсуд отказался освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Медузы». Серебренников останется под домашним арестом до 19 октября.

Ранее дочь актера Олега Басилашвили Ксения опубликовала в Facebook письмо отца в поддержку Серебренникова. Режиссер был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме родителей и адвоката. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя. Защита режиссера 28 августа обжаловала его арест. 4 сентября Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию защиты.

В его защиту выступили оскароносная актриса Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, актер Ларс Айдингер, пианист Игорь Левит, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и другие.

Ранее cкрипач и дирижер Гидон Кремер выступил с заявлением в связи с арестом режиссера Кирилла Серебренникова, режиссер и драматург Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо. В поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» также высказались кинокритик Антон Долин, режиссер Анна Меликян, сценарист Ольга Погодина-Кузмина, бывший министр финансов Алексей Кудрин и многие другие. В суде за Серебренникова поручились актеры Данила Козловский, Валерий Гаркалин, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие деятели искусства и шоу-бизнеса.