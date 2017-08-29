В Петербурге покажут первый в России спектакль-осмысление проблем экологии

7, 8, 28 и 29 сентября на Большой сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева покажут спектакль «Лицо Земли» — первая в России постановка, посвященная осмыслению одной из проблем, стоящих перед современным

обществом — взаимодействия человека и окружающего мира. Постановка — серьезная попытка разговора об экологии и ответственности человека перед природой и планетой. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе театра.

Постановочная бригада спектакля «Лицо Земли» объединила ведущих деятелей «новой волны» российского театра. Режиссер спектакля Евгения Сафонова — лауреат Санкт-Петербургской театральной премии «Прорыв», считается одним из лучших молодых режиссеров. К работе над постановкой были привлечены ведущие видеохудожники и саунд-дизайнеры Петербурга.

Авторы спектакля стремятся создать средствами современного театра мультипотоковое действие —

одновременно поэтичное, познавательное и зрелищное повествование.

Начало в 19:00. Подробнее о стоимости и наличии билетов можно узнать на сайте ТЮЗа им. Брянцева.