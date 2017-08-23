Светлана Захарова приедет в Петербург на балетный фестиваль «Дягилев. P.S.»

Светлана Захарова, главная балерина современности и прима Большого театра, билеты на спектакли которой по-прежнему остаются главным дефицитом Москвы, приедет в Петербург на фестиваль «Дягилев. Постскриптум 2017», который пройдет с 23 ноября по 1 декабря. Площадкой открытия станет Большой зал Санкт-Петербургской Филармонии. 28 ноября в Александринском театре Захарова представит свою триумфальную сольную программу Amore, которую в Большом театре три вечера подряд принимали с невероятным аншлагом. 

На открытии фестиваля выступит оркестр musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета под управлением Теодора Курентзиса — дирижера, о котором говорит весь мир после его успеха на Зальцбургском фестивале этого года. Он представит Симфонию № 1 Густава Малера, а также Скрипичный концерт Альбана Берга.

24 ноября в Молодежном театре на Фонтанке покажу спектакль «Коко Шанель» норвежского режиссера Йо Стремгрена, где дизайнера изображает говорящая кукла. Помимо этого, 26 ноября британский хореограф Уэйн МакГрегор представит в Петербурге свой спектакль «АвтоБИОграфия», для которого он предоставил ведущим генетикам мира на полную расшифровку последовательность своего генома. В спектакле он исследует собственную автобиографию, и ставит вопрос о том, как понимать жизнь.

Завершит программу фестиваля 1 декабря выступление труппы Национального хореографического центра Франции Ballet de Lorraine. Петербуржцам покажут балеты«След древних движений», «Тропический лес» и «Спектакль отменяется».

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  • Автор: Ася Алисултанова
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Комментарии (1)

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  • Люда Жгун 26 авг., 2017
    Светлана Захарова, безусловно, великая балерина, но на счет "главная" - перебор. Это индивидуальное понятие для каждого любителя балета. Для меня, например, главнее Дианы Вишневой нет.

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