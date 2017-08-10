Театр «Практика» станет резидентом Новой сцены Александринки

В сентябре на Новой сцене Александринского театра откроют резиденцию театра «Практика». Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба театра. Один раз в четыре месяца целую неделю на Новой сцене будут показывать спектакли «Практики».

«Резиденция театра на Новой сцене — это коллаборация двух пространств, двух театров. Союз театров — непривычная история для театра в России, это новая структура. И наша цель — не просто дать петербуржцам возможность регулярно смотреть спектакли московского театра, но и, как следующий шаг, — создавать с Александринским театром большие совместные проекты», — рассказал директор московского театра Юрий Милютин.

Первые показы пройдут с 10 по 16 сентября и приурочены к ежегодному международному фестивалю «Александринский». Зрителей будут ждать четыре спектакля из репертуара «Практики»: «Чапаев и Пустота», «Конармия», «Black&Simpson» и семейная история «Петр и Феврония Муромские.

Приобрести билеты можно будет осенью на сайте Александринского театра.