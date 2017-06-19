В Мариинском театре состоится премьера балета «Времена года»

19 и 20 июня на сцене Мариинского-2 будет представлена первая балетная премьера XXV музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» – «Времена года» в постановке Ильи Живого. В главных партиях выступят: Екатерина Кондаурова и Роман Беляков, Елена Евсеева и Ксандер Париш. Об этом сообщает официальный сайт театра.

«Времена года» – первый двухактный балет Ильи Живого, артиста Мариинского театра, постоянного участника Творческой мастерской молодых хореографов на фестивале балета «Мариинский». Основой для новой работы послужил балет Ильи Живого SeasonS.Тогда в качестве музыкального материала были выбраны части Spring и Summer альбома Макса Рихтера «Времена года». В предстоящей премьере будут переосмыслены представленные ранее части, а также поставлены новые – Autumn («Осень») и Winter («Зима»).