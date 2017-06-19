В Мариинском театре состоится премьера балета «Времена года»

19 и 20 июня на сцене Мариинского-2 будет представлена первая балетная премьера XXV музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» – «Времена года» в постановке Ильи Живого. В главных партиях выступят: Екатерина Кондаурова и Роман Беляков, Елена Евсеева и Ксандер Париш. Об этом сообщает официальный сайт театра.

«Времена года» – первый двухактный балет Ильи Живого, артиста Мариинского театра, постоянного участника Творческой мастерской молодых хореографов на фестивале балета «Мариинский». Основой для новой работы послужил балет Ильи Живого SeasonS.Тогда в качестве музыкального материала были выбраны части Spring и Summer альбома Макса Рихтера «Времена года». В предстоящей премьере будут переосмыслены представленные ранее части, а также поставлены новые – Autumn («Осень») и Winter («Зима»).

 

«Я давно люблю музыку Макса Рихтера, но когда услышал рекомпозицию "Времен года" Вивальди, со мной случился взрыв. Сочиняя хореографию, я старался проникнуть внутрь этой музыки, уловить, из каких нитей она состоит, каким образом эти нити переплетаются и какой образуют узор. Балет "Времена года" тоже устроен как цикл. Происходит смена эмоций и состояний: любовь, ненависть, равнодушие, первая искра и великая тьма. Мои герои постоянно находятся в ситуации выбора, сражаются сами с собой и друг с другом», – рассказал Илья Живой.

Премьеру балета «Времена года» можно будет увидеть и online.

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