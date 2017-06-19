На сцене Мариинского театра покажут балет «Ярославна. Затмение»

30 июня на площадке Мариинский-2 свою версию балета на музыку Бориса Тищенко представит хореограф Владимир Варнава, дважды обладатель «Золотой маски», лауреат фестиваля «Арлекин» и победитель конкурса молодых хореографов «Context. Диана Вишнева».

28-летний танцовщик и хореограф Владимир Варнава начал работать в Петербурге 5 лет назад и за это время стал одним из самых востребованных постановщиков в стране. В списке его работ – балеты на музыку классиков Моцарта и Штрауса, эксперименты с музыкой группы Daft Punk, он работал в команде с режиссерами Максимом Диденко и Николаем Дрейденом, в качестве солиста участвовал в «Реквиеме» Бориса Эйфмана и в спектакле «Заполнение пробелов» Инженерного театра AXE.

«Ярославна. Затмение» – уже третья совместная работа Варнавы с драматургом Константином Федоровым и художником-постановщиком Галей Солодовниковой, молодыми художниками с не менее впечатляющей театральной биографией. Новая работа в Мариинском театре – балет на музыку советского композитора Бориса Тищенко, созданного по мотивам «Слова о полку Игореве», но в отличие от известной оперы Бородина «Князь Игорь», здесь особое внимание уделено женскому началу: не только переживаниям княгини Ярославны, но Земли, страдающей от войн. Увидеть новую версию «Ярославны» можно будет в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» с 30 июня по 2 июля. Дирижировать оркестром на премьерных показах будет Валерий Гергиев.

По материалам «Фонтанки».