На сцене Александринского театра прошла премьера новой версии балета Бориса Эйфмана «Русский Гамлет». Спектакль, не исполнявшийся труппой Санкт-Петербургского государственного академического театра балета на протяжении многих лет, возвращается в репертуар в год празднования 40-летнего юбилея коллектива.
Борис Эйфман снова ставит «Русского Гамлета» — первые кадры со сцены
Борис Эйфман поставил «Русского Гамлета» в 1999 году на музыку Л. Бетховена и Г. Малера. Премьера спектакля состоялась в ходе гастролей труппы в Варшаве. В феврале 2000 года балет был представлен в Большом театре России.
The New York Times в рецензии на постановку назвала Бориса Эйфмана «практически единственным хореографом, обладающим особым даром электризовать образы и театральные фантазии».
В своем спектакле хореограф обратился к фигуре Павла I – одного из наиболее загадочных и противоречивых персонажей отечественной истории. Ограничив хронологические рамки постановки периодом его наследничества, Эйфман изобразил трагическое противостояние неординарной и душевно хрупкой личности враждебному миру, построенному на насилии, вероломстве и лжи.
За годы активной сценической жизни спектакль с невероятным успехом демонстрировался в США, Франции, Италии, Германии, Австрии, Китае, Южной Корее, Аргентине и многих других странах.
Многолетний соавтор хореографа художник Вячеслав Окунев создал для возрожденного «Русского Гамлета» новые костюмы, а также усовершенствовал наполненные глубоким символизмом оригинальные декорации балета, искусно сочетающие строгость и имперскую пышность.
В главных партиях в спектакле зрители увидят звезд труппы Театра – лауреатов международных конкурсов, премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит», премий Президента РФ и Правительства РФ: заслуженного артиста России Олега Габышева, Марию Абашову, Любовь Андрееву, Сергея Волобуева, Олега Маркова и других.
Ближайшие спектакли «Русского Гамлета» пройдут 3 июля в Александринском театре, а 16 и 17 июля — на Исторической сцене Большого театра.
Фото: Евгений Матвеев
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