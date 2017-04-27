Борис Эйфман снова ставит «Русского Гамлета» — первые кадры со сцены

Борис Эйфман поставил «Русского Гамлета» в 1999 году на музыку Л. Бетховена и Г. Малера. Премьера спектакля состоялась в ходе гастролей труппы в Варшаве. В феврале 2000 года балет был представлен в Большом театре России.