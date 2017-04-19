Фокус же вот в чем: прилежно пересказывая фабулу Шекспира, Пастор одновременно ее размывает, длящуюся сюжетную линию сплавляет в комок. Он собирает коллаж из музыки соотечественников Шекспира Томаса Таллиса и Генри Перселла – и сталкивает звучание барочного ансамбля с перебоем иранской перкуссии. Он запускает медитативное видео иранской художницы Ширин Нешат и вместе со сценографом Жаном Калманом помещает в пустое пространство сцены один только голый древесный ствол. Все вместе дает ощущение гипнотической выключенности из бытовой реальности и почти полной остановки времени, движения-неподвижности. Не летящее, словно легкокрылый Ариэль над волнами, действие, а неторопливое размышление, развернутое на полтора часа с одним антрактом.

В замкнутом условном пространстве встречаются все герои сказки, в нем сталкиваются силы добра и зла, движения природы и движения разума (вызываемые волшебником бури, а также свиту Калибана изображает многофигурный кордебалет). Хозяин этого метафизического пространства – персонаж, условно обозначенный как Постаревший Просперо. На самом-то деле спектакль задуман как череда воспоминаний поседевшего и истерзавшегося совестью Просперо, который когда-то помешал счастью дочери сначала с Калибаном, затем с выброшенным бурей на берег принцем Фердинандом. Но порой кажется, что нет никакого старика Просперо – а есть лишь иранский перкуссионист Аббас Бахтиари, играющий словно бы самого себя, обитающий на этом острове от сотворения мира, переживший здесь не одну бурю и наблюдавший судьбы многих занесенных сюда Просперо и Миранд. «Бурю» мы как бы и смотрим глазами тысячелетнего умудренного старца – и оттого столь специфично течение времени в спектакле, который варшавская труппа сыграет в Александринском театре 19 апреля.

Словом, если перед началом просмотра перечитать все доступные аннотации к балету (включая эту) и даже освежить в памяти текст Шекспира, желательно на входе в театр все прочитанное из головы выбросить. На спектакле Кшиштофа Пастора достаточно позволить себя загипнотизировать – остальное совершится само собой.

Текст: Софья Дымова

Фото: пресс-служба