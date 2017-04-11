Екатерина Галанова: «Балет и танец — лучший легальный наркотик»

Мауро Бигонцетти. У него особая, отличная от всех манера. Я узнаю его всегда, даже по фрагменту в три секунды. Танец для него — это, конечно, язык, конечно, инструмент, но... Штука в том, что иногда этот инструмент есть, а иногда — нет. И вот когда его нет, получается «интуитивное шитье». Главным становятся энергетическая наполненность и погруженность в эмоцию, в состояние, в идею. Наверное, это даже не совсем танец, и уж совсем не балет, а пластическая история — очень современная, способная так энергетически схватить зал, что ощущение от переживания нового опыта надолго не отпускает зрителя. Что это за движения? Мне никак не разгадать, я только могу смотреть и смотреть его. Там очень много народного, чего-то такого выдернутого из глубин подсознания — если не сказать оккультного — в музыке, в хореографии... Мне очень нравится его «Золушка», которая шла в Ла Скала.

Александр Экман — возмутитель спокойствия, бунтарь, скандалист, авангардист. Работает всегда на грани: театра и балета, эффекта и шока, эмоций и эйфории,творчества и сумасшествия. У него много небалетных режиссерских ходов, например, устроить «Лебединое озеро» в городском фонтане. Он всегда абсолютно оригинален и очень современен. Если вы — как он, смотреть все!

Пол Лайтфут и Соль Леон — Бонни и Клайд современного танца. Приняли правление театра у живой легенды Иржи Килиана и подняли труппу до топ-5. Все эти двадцать с небольшим лет он ставит балеты с ней в соавторстве и называет их так, чтобы все они начинались с буквы ее имени S — Соль. Она его верхняя нота, соль жизни, муза и подвижник. О них можно писать бесконечно. Но лучше прийти и увидеть воочию 21 и 22 апреля на фестивале Dance Open.

Собственно, балет и танец — лучший легальный наркотик. А мы все — набережная неисцелимых. И тем счастливы.