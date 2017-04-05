Алексей Мирошниченко: «В балете «Золушка» на сцене — Никита Хрущев и Екатерина Фурцева»

«Лебединое озеро» вызывает страх и трепет даже у хореографа с твоим опытом?

Да, конечно. Почему-то все считают «Лебединое озеро» не просто главным балетом всех времен и народов, но и балетом, который сохранился в первозданном виде. Нет! В 1877 году Петипа поставил в Мариинском театре по сценарию Владимира Бегичева спектакль, не имевший особого успеха, который через два сезона исчез из репертуара. И только в 1895 году, уже после смерти Чайковского, Мариус Иванович все-таки решил вернуться к этому балету с гениальной музыкой, пригласив в качестве соавторов хореографа Льва Иванова и композитора Рикарда Дриго, который не меняя саму музыку, сконструировал партитуру по другому, переставив фрагменты местами. И вот тогда уже случился успех. Но до нас от этого спектакля дошли «Белый акт», венецианский и венгерский танцы Льва Иванова, а также па-де-труа с дня рождения принца, «черное» па-де-де, испанский танец и мазурка Петипа. И все! Ни целиком первого, ни последнего акта не сохранилось. И вот ту хореографию, которой не хватает, и сочиняют авторы многочисленных редакций. Первой свою сделала в 1933 году Агриппина Ваганова, которая еще помнила, как она сама танцевала «Лебединое озеро» Петипа-Иванова. В 1950 году Константин Сергеев поставил так называемую «казенную» версию, которая до сих пор идет в Мариинском театре и не раз переносилась на другие сцены страны. В Большом театре идет редакция Юрия Григоровича, в Парижской опере — Рудольфа Нуреева, в Музыкальном театре имени Станисловского и Немировича-Данченко — Владимира Бурмейстера, в Михайловского театре — так называемая «старомосковская» редакция Александра Горского. Редакций множество, но любой берущийся за них хореограф пытается стать соавтором Петипа, конечно это ответственно!

Для меня главная задача заключалась в том, чтобы сохранить все, что осталось от канонической версии, а остальное, примерно 50% хореографического текста, сочинить в стилистике позднего Петипа — и так, чтобы было не видно швов. Уже больше ста лет, начиная с 1914 года и по сегодняшний день люди у нас живут бедно и трудно. Они устали, им хочется красивых, дорогих, роскошных спектаклей, они жаждут прийти в театр и увидеть сказку. Даже на Западе хореографы сегодня уходят от одноактной бессюжетной формы с минимумом декораций в сторону красочных постановок по классическим сюжетам. И мы предлагаем зрителям «Лебединое озеро» с яркими декорациями, шикарными костюмами, романтическими старинными пачками. Я пересмотрел фигуры принца Зигфрида и Ротбарта, уделив им больше внимания — ведь это романтический балет, уходящий корнями в немецкую легенду о рыцарях Святого Грааля. Кроме того, я пришел и к печальному финалу — по законам романтического жанра в этом балете не может быть счастливого конца. Константин Михайлович Сергеев, человек высочайшей культуры и знаний, оказавший на меня огромное влияние в годы моей учебы в Вагановском училище, прекрасно об этих законах знал. Но я уверен, что ему в обкоме партии или минкульте сказали, что пессимистический финал не подходит для советского зрителя, который уходя из театра должен четко знать, что добро побеждает зло. И в результате в его версии Ротбарту отрывают крыло и злодей умирает, корчась от боли. У меня друзья принца находят его мертвым на озере, и мы видим, как пролетают души Одетты и Зигфрида, которые встретились уже навсегда в храме вечной любви.

«Золушка», которую вы привозите на фестиваль Dance Open - это балет, который позволяет зрителям оценить советскую жизнь?

Совершенно верно. Это балет, который несет в себе психотерапевтический эффект: чтобы двигаться дальше, нужно понять свою историю и дать ей оценку. Но я при этом хореограф, занимаюсь балетом и делаю это своими средствами. Люди, которые приходят на спектакль, тоже становятся участниками этого процесса. Изначальную идею сформулировал Теодор Курентзис: «Большой театр ставит «Золушку» с приглашенной из-за границы звездой». А дальше начались разговоры, встречи, дискуссии. Эту идею нужно было развить, чтобы она соответствовала музыке. 1950-е годы возникли, потому что именно во время «оттепели» был возможен приезд в СССР западных артистов. Так мы вышли на 1957 год, Фестиваль молодежи и студентов. Но по своей сути это тоже романтический балет — в конце главную героиню ссылают в Пермь, где она и доживает свой век. И в последней сцене мы видим точно воспроизведенное художником Альоной Пикаловой здание нашего Пермского театра оперы и балета, каким оно стало после реконструкции 1950-х годов. Это очень трогает пермского зрителя. Либретто у меня написано как киносценарий с такими действующими лицами, как Никита Хрущев и министр культуры Екатерина Фурцева. В работе над «Золушкой» мне очень пригодился опыт работы в кино, поскольку в этом балете я был не только хореографом, но по сути и режиссером спектакля. Все коллизии в нем отталкиваются от личностей персонажей.

Осенью выйдет на экраны фильм «Матильда». В чем заключались твои функции хореографа-постановщика этой картины?

Все, что связано с хореографией, пластикой, балетной достоверностью лежало на мне. Понятно, что это не фильм-балет, но все же фильм про балерину и даже то, как ходит или сидит Михалина Ольшанска — все это очень важно. Дублершей исполнительницы главной роли выступала наша молодая солистка Дарья Тихонова. Картина не будет изобиловать балетными сценами, но они там есть. В «Матильду» перенесены отредактированные сцены из балета «Голубая птица и принцесса Флорина», поставленного мной для учащихся Пермского хореографического училища. И дети, и артисты нашего театра участвовали в съемках и для них это был интересный опыт.

Ты ставил спектакли и в Петербурге, и в Нью-Йорке, но сегодня бываешь в этих городах только на гастролях с пермской труппой?

У меня приоритет — Пермский театр оперы и балета. Я растворился в нем. Хореограф, который постоянно работает с одной труппой, в какой-то момент ассоциирует свою мысль с конкретными людьми, ставит именно на них. Я здесь уже 8 лет, знаю многих сегодняшних солистов со времени, когда они еще учились в школе. В той же «Голубой птице и принцессе Флорине» - огромном трехактном спектакле - заняты все дети всех возрастов из Пермского хореографического училища. Соответственно, я знаю и всех, кто придет в театр. Эти ребята видят, что руководит труппой не какой-то Гудвин великий и ужасный, а человек, который ковыряется у них в ногах. И у них есть надежда, что он будет делать это и в дальнейшем. Надо мной как Дамоклов меч висит мысль, чтобы эти люди реализовались в театре. И я все время пекусь о том, чтобы им было не только что танцевать, но и что есть — выбиваю гранты, забочусь о жилье и повышении зарплат. Я же не могу руководить труппой по телефону. К тому же я задал такой темп, что сам не успеваю. Для предстоящего в мае Дягилевского фестиваля мы готовим триптих балетов Стравинского, которые ставят актуальные хореографы — Вячеслав Самодуров, Владимир Варнава и так получилось, что я сам, хотя изначально предполагался другой автор. Но в итоге я был вынужден броситься на амбразуру, хотя только что выпустил «Золушку» и при наличии у меня еще и административных обязанностей на собственную жизнь времени вообще не остается.

Среди твоих постановок и балет, стилизованный под придворный спектакль XIX века, и балет на хип-хоп музыку. Можешь работать в любом жанре?

Надеюсь, что я профессионал. Идея моей будущей «Жар-птицы» заключается в том, что я буду проходить все хореографические стили, известные сегодня, в обратном порядке, возвращаясь к тому, с чего начинал Михаил Фокин. Это будет путешествие по основным приемам различных хореографов. Сделать это очень тяжело. Так, у меня предполагаются высказывания в стиле Форсайта и Баланчина — но на языке этих хореографов я говорю. А вот языками Пины Бауш или Марты Грэм я пока не владею и мне их нужно сначала подучить. Ломаю себя.