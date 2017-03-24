Билеты на концерты и спектакли продадут с 90% скидкой

Билеты на концерты и спектакли продадут со скидкой до 90 %. Яндекс.Афиша запускает акцию 27 марта — в честь Всемирного дня театра.

Акционные билеты можно будет купить на спектакли БДТ им. Товстоногова, Балтийского дома, театра «Буфф» и «Зазеркалья», на концерты в «Космонавте», Эрарте, «Санкт-Петербургъ Опере» и других площадках.

Приобрести билеты можно будет на сайте акции.

Добавим, что в честь Всемирного дня театра билеты со скидкой до 90% распродает также сервис Kassir.ru, со скидкой до 50 % — сайт bileter.ru, и со скидкой 30% — БДТ.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

БДТ продает билеты на премьерные спектакли со скидкой 30%

Из Петербурга в Хельсинки можно будет уехать за 100 рублей

Топ-10: финал распродаж в Петербурге

Kurt Geiger: все бренды с 25% скидкой

Билеты в театры Петербурга распродадут со скидкой до 50%

Билеты в театры Петербурга распродадут со скидкой до 90%

Знакомьтесь, Джулиан Маккей — самый сексуальный солист Михайловского театра

Андрей Пронин о театральном фестивале «Прорыв»