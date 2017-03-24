Билеты на концерты и спектакли продадут с 90% скидкой

Билеты на концерты и спектакли продадут со скидкой до 90 %. Яндекс.Афиша запускает акцию 27 марта — в честь Всемирного дня театра.

Акционные билеты можно будет купить на спектакли БДТ им. Товстоногова, Балтийского дома, театра «Буфф» и «Зазеркалья», на концерты в «Космонавте», Эрарте, «Санкт-Петербургъ Опере» и других площадках.

Приобрести билеты можно будет на сайте акции.

Добавим, что в честь Всемирного дня театра билеты со скидкой до 90% распродает также сервис Kassir.ru, со скидкой до 50 % — сайт bileter.ru, и со скидкой 30% — БДТ.