БДТ продает билеты на премьерные спектакли со скидкой 30%

БДТ впервые запускает в продажу абонемент для зрителей к Всемирному дню театра, который празднуется 27 марта.

С помощью абонемента зрители смогут со скидкой в 30% приобрести билеты на три ключевые премьеры, состоявшиеся на Основной сцене БДТ за последние месяцы: «Три сестры» (6 апреля), «Грозу» (25 апреля) и «Губернатора» (18 мая).

Абонементы можно купить только 25, 26 и 27 марта 2017 года и только в кассах БДТ: в главном здании театра на набережной реки Фонтанки, 65 и в кассе Каменноостровского театра на площади Старого театра, 13.